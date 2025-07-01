ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

Descontinuado

Asistencia

Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

SHB5500WT/00

Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

Descontinuado

Ir a la tienda

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Preguntas frecuentes

Solución de problemas