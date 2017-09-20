Descontinuado
Extra bass
Los audífonos Philips SHE3010 con estructura blanda ofrecen un ajuste cómodo y ligero. Disponibles en colores vivos y llamativos que van con tu estilo.
Controlad. 14.8 mm, abier. parte post.
Audífono
Una pieza blanda y flexible que permite doblar el cable sin que se dañe.
La estructura de goma transparente del auricular se amolda a la forma de la oreja para que puedas escuchar música con comodidad.
Los controladores de parlante grandes de 14,8 mm integrados en los auriculares ofrecen una calidad de sonido excepcional.
3.4
de 5
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Maru2912
20/09/2017
Argentina
Muy buena relación precio-calidad
Muy buen producto, excelente calidad de sonido. Los puntos flojos: podrían incluir felpa o protectores para poder usarlos para realizar actividad deportiva. Agregaría también un clip de sujeción. Por lo demás, estoy muy satisfecha con el producto.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Datahouse1968
19/04/2017
Argentina
potentes y accesibles
Buscando algo superior a los SHE1360 encontré estos. Tienen mas potencia, mejores agudos y bajos potentes... aunque los tonos medios siguen sin tener gran definicion. Definitivamente son muy recomendables para usar con celulares, tablets o iPods, y te proporcionan una experiencia mas que satisfactoria por el precio.
Sí, recomiendo este producto
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Carol
19/08/2016
Argentina
Buena calidad-precio
Son de buena calidad de material y muy comodos, no se salen como sucede con otros auriculares. La calidad de sonido es buena con respecto a su precio. No he notado el extra bass.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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