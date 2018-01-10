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Descontinuado

Auriculares con micrófono

SHE3705WT/00

1

| (1) Reseña

Disponible en

Blanco
Blanco
Celeste
Celeste
Negro
Negro
Rosa
Rosa

Gran ritmo, graves resonantes

Los auriculares intrauditivos Philips Vibes son ultrapequeños, ofrecen graves potentes y cuentan con inserciones de tubo ovalado para una mayor comodidad y revestimiento metalizado de interior vacío para un look elegante con protección adicional.

Ver todos los beneficios

Diseño compacto con protección metalizada de interior vacío

Gran ritmo, graves resonantes

  • Controlad. de 8,6 mm/parte post. cerr.

  • Intrauditivo

El micrófono integrado permite cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

El micrófono integrado permite cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

Los micrófonos incorporados te permiten cambiar fácilmente entre escuchar música y responder llamadas telefónicas para permanecer siempre conectado.

Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes

Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes

Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes en un diseño compacto. Calzan perfectamente en tus oídos y te entregan un sonido nítido con graves potentes.

Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

Los audífonos están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste perfecto y personalizado

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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1.0

de 5

1

Reseña

5
4
3
2

10/01/2018

Chile

Chile

Malo

Mala calidad y sonido deficiente, tienes que acostumbrarte a él para que recién le encuentres alguna cualidad en el sonido.

Esta reseña se realizó para SHE3705WT Auriculares con micrófono

Esta reseña se realizó para SHE3705WT Auriculares con micrófono

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