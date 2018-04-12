Descontinuado
Graves extra
Los coloridos y compactos SHE3800 encierran mucho potencial con sus parlantes eficientes que ofrecen graves ultradinámicos. Los auriculares suaves con insertos de tubo ovalados garantizan un ajuste ergonómico.
Azul
Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.
Los controladores de altavoz de 8,6 mm pequeños y eficientes ofrecen un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.
La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.
4.7
de 5
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Lugorion
12/04/2018
Argentina
Los auriculares perfectos
Son los mejores auriculares que he tenido. Perfecto todo: la textura, el color, el sonido envolvente es ideal. Me costó mucho encontrar un auricular como este. Altamente recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800BK Audífonos intrauditivos
Sí, recomiendo este producto
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Alexus222
10/01/2018
Argentina
El mejor sonido y notable resistencia
Después de varios cambios de marca en auriculares, elegí estos.... Su sonido es óptimo los graves profundos y agudos brillantes. Permites que tengas la mejor experiencia con todo tipo de musica. Lo mejor es su facilidad de desenredar, su resistencia a los tirones accidentales. Y su calidad hacen que desde sus dos años De compra sigan estando en excelentes condiciones.
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Harry32
28/04/2016
Chile
Comprador verificado
Compacto, pequeño, discreto pero sorprende la potencia de los audífonos
Me gusta los sonidos claros, me sorprendió que por ser de precio económico tuvieran una potencia y calidad de sonido muy similar a equipos hi fi. Es notable que mientras lo usas al paso del tiempo te acostumbras a llevarlos puestos y luego te olvidas que están ahi y solo te dejas llevar por la música que escuchas. Si te quedas dormido no incomodan, ya que por su tamaño reducido no tendras molestia alguna por tenerlos puestos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800BK Audífonos intrauditivos
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