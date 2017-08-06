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Descontinuado

Auriculares intrauditivos

SHE3900BK/00

3.7

| (7) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Rosa
Rosa

Graves profundos

Los auriculares intrauditivos de primer nivel poseen graves, comodidad y apariencia increíbles. Los eficaces controladores de parlante ofrecen un sonido potente. Las inserciones de tubo ovalado vienen en 3 tamaños de almohadillas para ofrecer un ajuste perfecto y graves profundos. Las cubiertas metalizadas de aspiración lucen elegantes y con estilo.

Ver todos los beneficios

Tu música suena mejor con un tubo de sonido ovalado

Graves profundos

  • Negro

La inserción de tubo ovalado bloquea el ruido y proporciona graves profundos

Las almohadillas de silicona suave vienen en 3 tamaños para otorgar un ajuste perfecto y cómodo

Las almohadillas de silicona suave vienen en 3 tamaños para otorgar un ajuste perfecto y cómodo

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.

El material texturizado alivia la tensión y ofrece una mayor duración y una sujeción segura

El material texturizado alivia la tensión y proporciona una conexión firme pero flexible entre el cable de los auriculares y el conector.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

7

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3
2

06/08/2017

Argentina

Argentina

Excelente sonido

Excelente calidad de sonido y potencia!! probe varios auriculares similares en otras marcas y este es el que mejor rinde en potencia, lo uso con mi telefono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3900WT Auriculares intrauditivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3900WT Auriculares intrauditivos

28/12/2022

México

México

Lo mejor en audifonos

Tienen un gran balance entre medios, claros y agudos, no se ahoga ninguna de las frecuencias, lo unico malo es que ya no los encuentro tan facil si pueden recomendarme un modelo mas moderno y que si pueda encontrar de la misma calidad, lo agradeceria

Ventajas

audio nitido, frecuencias balanceadas.

Contras

Que ya no los encuentro en tiendas departamentales, en supermercados.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3900BK Audífonos intrauditivos

Fecha de uso 2020-12-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3900BK Audífonos intrauditivos

Fecha de uso 2020-12-28

14/06/2019

México

México

Son hermosos

Proporcionan un excelente audio a un excelente precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3900BK Audífonos intrauditivos

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Esta reseña se realizó para SHE3900BK Audífonos intrauditivos

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