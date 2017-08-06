Descontinuado
Graves profundos
Los auriculares intrauditivos de primer nivel poseen graves, comodidad y apariencia increíbles. Los eficaces controladores de parlante ofrecen un sonido potente. Las inserciones de tubo ovalado vienen en 3 tamaños de almohadillas para ofrecer un ajuste perfecto y graves profundos. Las cubiertas metalizadas de aspiración lucen elegantes y con estilo.
Negro
Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para un ajuste personalizado perfecto.
El material texturizado alivia la tensión y proporciona una conexión firme pero flexible entre el cable de los auriculares y el conector.
3.7
de 5
7
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
HugoGcba
06/08/2017
Argentina
Excelente sonido
Excelente calidad de sonido y potencia!! probe varios auriculares similares en otras marcas y este es el que mejor rinde en potencia, lo uso con mi telefono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3900WT Auriculares intrauditivos
Sí, recomiendo este producto
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Roy2
28/12/2022
México
Lo mejor en audifonos
Tienen un gran balance entre medios, claros y agudos, no se ahoga ninguna de las frecuencias, lo unico malo es que ya no los encuentro tan facil si pueden recomendarme un modelo mas moderno y que si pueda encontrar de la misma calidad, lo agradeceria
Ventajas
audio nitido, frecuencias balanceadas.
Contras
Que ya no los encuentro en tiendas departamentales, en supermercados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3900BK Audífonos intrauditivos
Fecha de uso 2020-12-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3900BK Audífonos intrauditivos
Fecha de uso 2020-12-28
Pollorod98
14/06/2019
México
Son hermosos
Proporcionan un excelente audio a un excelente precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3900BK Audífonos intrauditivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3900BK Audífonos intrauditivos