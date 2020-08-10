Descontinuado
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
Los auriculares BASS+ poseen controladores de parlante de 32 mm que producen graves intensos y resonantes.
Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos BASS+ se pueden girar y tienen una banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier usuario.
Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. No te dejés engañar por el diseño estilizado; los controladores ajustados especialmente y la ventilación de bajos producen frecuencias finales ultrabajas que crean una firma de sonido BASS+ sin igual.
4.7
de 5
15
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
10/08/2020
Argentina
Excelente sonido
Si se gusta que se escuchen bien los bajos de las canciones sin lugar a dudas este es uno de los aconsejados para vos. Excelente auricular y por el precio mucho mas. Lo uso para teleconferencias tambien y sirve perfecto
Ventajas
Sonido definido
Contras
Almoadilla hace doler la oreja dsp de usarlo mucho
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3075BK Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
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Juliwave
10/08/2020
Argentina
Geniales
Son Buenisimos los uso todos los dias para ir y venir del trabajo super comodos.son geniales.
Ventajas
Sonido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Pertri
02/08/2020
Argentina
Muy cómodos
Cómodos y se escucha bien el sonido la verdad q lo recomiendo están geniales
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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