Descontinuado
SHL3165BL/00
Graves dinámicos y potentes
Estos auriculares tipo DJ proporcionan un sonido y unos graves potentes. Gracias al diseño con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de audición perfecta en cualquier lugar.
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
3.7
de 5
3
Reseñas
Malks
18/07/2020
Argentina
Buen producto promételo que es
Lindo diseño y color. Buen sonido, aunque le faltaría ser más hermético para sonidos exteriores. Se pega haciendo que sea más fácil su transporte. Lea diadema tiene varios ajustes. Cable duradero a los tirones.
Ventajas
Compacto y duradero
Contras
Falta control de volumen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL3165PP Auriculares con micrófono
Fecha de uso 2020-01-17
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2020-01-17
Matic
30/01/2017
Argentina
La relación precio calidad no es buena
El sonido es limpio, la calidad de los materiales bien, el cable se ve algo sensible, y el máximo de volúmen no es muy bueno
Esta reseña se realizó para SHL3165BK Auriculares con micrófono
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Renzo
27/01/2016
Chile
más o menos
debería cumplir con la cancelación de ruido y aumentar los dichosos bajos que especifica en la caja
Esta reseña se realizó para SHL3165BK Auriculares con micrófono
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