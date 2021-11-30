Descontinuado
SHL5005WT/00
Por amor a la música
Estos auriculares están diseñados para que disfrutes de la música vayas donde vayas. Las suaves almohadillas te permiten escuchar tus canciones preferidas por más tiempo y el excelente sonido te ofrece una experiencia espectacular.
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable
El diseño plegable de los auriculares te permite guardarlos y transportarlos fácilmente
Los controladores de altavoces de 32 mm te ofrecen un gran sonido con una base profunda
El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.
3.5
de 5
19
Reseñas
30/11/2021
Argentina
Fantastico
Los compre para usarlos en las videollamadas que tengo y son geniales, se escuchan fuerte y se ajustan de una menera perfecta
Ventajas
sonido, comodidad
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono
Fecha de uso 2021-05-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono
Fecha de uso 2021-05-30
sor2
25/11/2021
Argentina
Comprador verificado
Philips Auriculares con micrófono SHL5005
Muy conforme con el poducto, es lo esperado, recomendable
Ventajas
Precio y calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono
Fecha de uso 2020-10-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono
Fecha de uso 2020-10-25
Villo
05/10/2021
Argentina
Excelente sonido
Muy buena calidad de sonido. Sin livianos y súper cómodos. Lo recomiendo si quieren unos auriculares prácticos para el día a día
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono
Fecha de uso 2021-06-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHL5005 Auriculares con micrófono
Fecha de uso 2021-06-05