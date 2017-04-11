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Descontinuado

Audífonos deportivos

SHQ3300LF/00

3.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Amarillo lima y blanco
Amarillo lima y blanco
Naranja
Naranja
Rosa
Rosa

Disfruta la libertad. Que nada te detenga.

Con un gancho para la oreja liviano, resistente al sudor y ajustable, los audífonos Actionfit SHQ3300 permiten que te enfoques en tu entrenamiento sin perder la motivación. Entrena al ritmo de un gran sonido y comodidad.

Ver todos los beneficios

Ajuste seguro y liviano

Disfruta la libertad. Que nada te detenga.

  • Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.

  • Soporte para las orejas

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo

Su diseño ultraliviano de 7,1 g ofrece máxima comodidad*

Su diseño ultraliviano de 7,1 g ofrece máxima comodidad*

Con solo 7,1 g de peso, estos auriculares deportivos Actionfit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.

Soporte para la oreja ajustable para un ajuste personalizado

Soporte para la oreja ajustable para un ajuste personalizado

El soporte para la oreja ajustable garantiza que los audífonos ActionFit SHQ3300 se ajusten perfectamente a tus oídos. Solo colócate los audífonos y desliza el soporte ajustable hacia arriba o abajo para que obtengas un ajuste más cómodo. No importa cuál sea el ejercicio o el terreno, tus audífonos seguirán puestos cómodamente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 5

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2

11/04/2017

Argentina

Argentina

Excelente

Buenísima calidad, muy cómodos, me gusto la variedad de colores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ3300PK Audífonos deportivos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ3300PK Audífonos deportivos

12/05/2017

Chile

Chile

excelente sonido

cuando recien los compré me llevé una gran decepción porque el sonido no era nada del otro mundo, leí el comentario anterior al mío, viví la misma experiencia hasta que lo conecté a una buena fuente de sonido. tengo un celular que no da una buena señal de sonido, pero al momento de conectarlo a mi computador o a mi reproductor (con la manzanita), la experiencia fue genial, vale decir que escucho solo musica en formato flac ò alac, es decir sin compresion, no como un mp3. y los bajos son geniales, los medios y agudos tambien, nada que envidiar a un audifono in-ear de gama alta de otras marcas, quizas despues de 1 hora me duele la oreja a diferencia de otros, pero en general es genial, en resumen, la experiencia varía dependiendo de lo que utilice para escuchar, recuerden que un celular no es especialista en reproducir musica, a menos que sea uno de gama alta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Audífonos deportivos

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Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Audífonos deportivos

24/08/2016

Chile

Chile

mal sonido

Estaba buscando audifonos para practicar deporte, pero realmente no suena como esperaba, me parecía escuchar mas una radio AM que mi play list en el celular. Los audifonos son comodos y tienen buen agarre para el deporte al ser audifonos tipo clic, pero lamentablemente el sonido deja mucho que desear, practicamente desaparecen los bajos de las canciones

Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Audífonos deportivos

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