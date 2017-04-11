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Disfruta la libertad. Que nada te detenga.
Con un gancho para la oreja liviano, resistente al sudor y ajustable, los audífonos Actionfit SHQ3300 permiten que te enfoques en tu entrenamiento sin perder la motivación. Entrena al ritmo de un gran sonido y comodidad.
Controlad. 8,6 mm/cerrados parte post.
Soporte para las orejas
Con solo 7,1 g de peso, estos auriculares deportivos Actionfit son tan livianos y cómodos que incluso olvidarás que los llevas puestos. Son ideales para acompañarte hasta los últimos metros.
El soporte para la oreja ajustable garantiza que los audífonos ActionFit SHQ3300 se ajusten perfectamente a tus oídos. Solo colócate los audífonos y desliza el soporte ajustable hacia arriba o abajo para que obtengas un ajuste más cómodo. No importa cuál sea el ejercicio o el terreno, tus audífonos seguirán puestos cómodamente.
3.7
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Micaela
11/04/2017
Argentina
Excelente
Buenísima calidad, muy cómodos, me gusto la variedad de colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ3300PK Audífonos deportivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ3300PK Audífonos deportivos
gonzalo0906
12/05/2017
Chile
excelente sonido
cuando recien los compré me llevé una gran decepción porque el sonido no era nada del otro mundo, leí el comentario anterior al mío, viví la misma experiencia hasta que lo conecté a una buena fuente de sonido. tengo un celular que no da una buena señal de sonido, pero al momento de conectarlo a mi computador o a mi reproductor (con la manzanita), la experiencia fue genial, vale decir que escucho solo musica en formato flac ò alac, es decir sin compresion, no como un mp3. y los bajos son geniales, los medios y agudos tambien, nada que envidiar a un audifono in-ear de gama alta de otras marcas, quizas despues de 1 hora me duele la oreja a diferencia de otros, pero en general es genial, en resumen, la experiencia varía dependiendo de lo que utilice para escuchar, recuerden que un celular no es especialista en reproducir musica, a menos que sea uno de gama alta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Audífonos deportivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Audífonos deportivos
Wgrellet
24/08/2016
Chile
mal sonido
Estaba buscando audifonos para practicar deporte, pero realmente no suena como esperaba, me parecía escuchar mas una radio AM que mi play list en el celular. Los audifonos son comodos y tienen buen agarre para el deporte al ser audifonos tipo clic, pero lamentablemente el sonido deja mucho que desear, practicamente desaparecen los bajos de las canciones
Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Audífonos deportivos
Esta reseña se realizó para SHQ3300LF Audífonos deportivos
Certificaciones IPX4 e IPX7 para audífonos e IPX2 para auricular.