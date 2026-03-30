STE3160/30
Tabla de estilos con inclinación
3 Ajustes del vaporizador
Punta de placa de vapor puntiaguda
2000 W de potencia
La tabla de estilos inclinable ofrece un soporte confiable durante la vaporización. Solo presione la tela entre la placa del vaporizador y la tabla para facilitar el vaporizado y obtener resultados perfectos.
Cuando lo necesite, el vaporizador con soporte estará listo para usar en menos de 60 segundos, lo que es ideal para esos cambios de atuendo de último minuto.
Además de las arrugas, la serie 3000 también refresca la ropa (y el mobiliario suave, las cortinas, los juguetes) y elimina los olores al matar hasta el 99.9 % de las bacterias *.
Opiniones
Probado por un instituto externo para E. Coli, S. Aureus, C. Albicans con un minuto de temporizador del vaporizador