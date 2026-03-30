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  • Eliminación de arrugas sencilla todos los días
  • Eliminación de arrugas sencilla todos los días

Vaporizador con soporte serie 3000Con tabla de estilos inclinable

STE3160/30

Eliminación de arrugas sencilla todos los días
Dedique menos tiempo a eliminar las arrugas en su ropa y más tiempo a disfrutarla con el vaporizador con soporte serie 3000 de Philips. La tabla de estilos integrada y resistente, y el cabezal del vaporizador de punta grande harán que cualquier ropa doblada sea fácil de tratar.
Ver todos los beneficios

Tabla de estilos inclinable para obtener mejores resultados

Eliminación de arrugas sencilla todos los días

  • Tabla de estilos con inclinación

  • 3 Ajustes del vaporizador

  • Punta de placa de vapor puntiaguda

  • 2000 W de potencia

Tabla de estilos inclinable para obtener mejores resultados

Tabla de estilos inclinable para obtener mejores resultados

La tabla de estilos inclinable ofrece un soporte confiable durante la vaporización. Solo presione la tela entre la placa del vaporizador y la tabla para facilitar el vaporizado y obtener resultados perfectos.

Se calienta en menos de 60 segundos, por lo que está listo en poco tiempo

Se calienta en menos de 60 segundos, por lo que está listo en poco tiempo

Cuando lo necesite, el vaporizador con soporte estará listo para usar en menos de 60 segundos, lo que es ideal para esos cambios de atuendo de último minuto.

Elimina hasta el 99.9 % de las bacterias * para refrescar y eliminar olores

Elimina hasta el 99.9 % de las bacterias * para refrescar y eliminar olores

Además de las arrugas, la serie 3000 también refresca la ropa (y el mobiliario suave, las cortinas, los juguetes) y elimina los olores al matar hasta el 99.9 % de las bacterias *.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Probado por un instituto externo para E. Coli, S. Aureus, C. Albicans con un minuto de temporizador del vaporizador