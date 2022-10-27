Tamaño ligero y compacto
Configuración rápida
Además de las arrugas, la serie 1000 también refresca la ropa (y el mobiliario suave, las cortinas, los juguetes) y elimina los olores al matar hasta el 99.9 % de las bacterias *.
Uso seguro para todos los tejidos que se puedan planchar, sin quemaduras, garantizado
El accesorio ideal para sus sesiones de vapor de último minuto. Con el guante resistente al calor, puede disfrutar de la vaporización de forma segura.
4.2
de 5
9
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
frl1988
27/10/2022
Argentina
Excelente
Me encantó, la realidad es que es ideal para los viajes y me sorprendio su potencia. el tamaño es el indicado, La utilice para mis camisas y quedaron perfectas
Ventajas
tamaño, potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil
fritzbunse227
26/10/2022
Argentina
Empleado de Philips
Vaporizador compacto y portatil! Ideal para viajes
[Employee of philipsglobal] Muy practico el producto. Ideal para llevar en la valija cuando viajas y tener la ropa en condiciones!
Ventajas
Tamaño, performance, practico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil
Juju2022
11/10/2022
Argentina
Empleado de Philips
Ideal para viajes!
[Employee of philipsglobal] Compré el vaporizador previo a irme de viajes y se convirtió en mi mejor aliado. Puedo mantener mi ropa impecable vaya donde vaya y en pocos minutos.
Ventajas
el tamaño
Contras
el recipiente de agua es pequeño pero acorde al tamaño del producto
Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil
Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil
Sometido a pruebas por un organismo externo para la detección de los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con un tiempo de vaporización de 10 segundos.