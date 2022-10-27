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Vaporizador portátil serie 1000Plancha de vapor portátil

STH1010/10

4.2
| (9) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Fácil de usar, fácil de guardar
Disfrute de un planchado a vapor rápido y sin esfuerzo con nuestra plancha de vapor portátil serie 1000. Con su diseño ligero y compacto, lograr un estilo perfecto nunca fue tan fácil, lo que lo convierte en el mejor compañero para tu estilo. ¡Solo conéctala y listo!
Ver todos los beneficios

Diseño liviano para eliminar las arrugas rápidamente

Fácil de usar, fácil de guardar

  • Tamaño ligero y compacto

  • Configuración rápida

Elimina hasta el 99.9 % de las bacterias * para refrescar y eliminar olores

Elimina hasta el 99.9 % de las bacterias * para refrescar y eliminar olores

Además de las arrugas, la serie 1000 también refresca la ropa (y el mobiliario suave, las cortinas, los juguetes) y elimina los olores al matar hasta el 99.9 % de las bacterias *.

Garantiza la ausencia de quemaduras en todas las telas que se puedan planchar

Garantiza la ausencia de quemaduras en todas las telas que se puedan planchar

Uso seguro para todos los tejidos que se puedan planchar, sin quemaduras, garantizado

Guante resistente al calor para vaporizar sus prendas de manera segura

Guante resistente al calor para vaporizar sus prendas de manera segura

El accesorio ideal para sus sesiones de vapor de último minuto. Con el guante resistente al calor, puede disfrutar de la vaporización de forma segura.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

9

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2

27/10/2022

Argentina

Argentina

Excelente

Me encantó, la realidad es que es ideal para los viajes y me sorprendio su potencia. el tamaño es el indicado, La utilice para mis camisas y quedaron perfectas

Ventajas

tamaño, potencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil

26/10/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Vaporizador compacto y portatil! Ideal para viajes

[Employee of philipsglobal] Muy practico el producto. Ideal para llevar en la valija cuando viajas y tener la ropa en condiciones!

Ventajas

Tamaño, performance, practico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil

Sí, recomiendo este producto

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11/10/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Ideal para viajes!

[Employee of philipsglobal] Compré el vaporizador previo a irme de viajes y se convirtió en mi mejor aliado. Puedo mantener mi ropa impecable vaya donde vaya y en pocos minutos.

Ventajas

el tamaño

Contras

el recipiente de agua es pequeño pero acorde al tamaño del producto

Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil

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Avisos legales

  1. Sometido a pruebas por un organismo externo para la detección de los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con un tiempo de vaporización de 10 segundos.