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  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable
  • Solución compacta y plegable

Serie 3000Vaporizador de mano

STH3020/10

Solución compacta y plegable
Nuestro vaporizador de mano serie 3000 se diseñó para ser ligero, compacto y plegable a fin de ofrecer un uso y almacenamiento sencillos y garantizar que sus prendas estén siempre listas. Es un compañero ideal para retoques rápidos y simples en casa o donde sea que esté.
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Olvídese de las arrugas donde sea que se encuentre

Solución compacta y plegable

  • Compacto y plegable

  • Listo para usar en 30 segundos

  • 1000 W hasta 20 g/min

  • No se necesita una tabla de planchar

Vaporizador compacto y plegable, fácil de usar y guardar

Vaporizador compacto y plegable, fácil de usar y guardar

Nuestro vaporizador de mano serie 3000 se diseñó para ser ligero, compacto y plegable a fin de ofrecer un uso y almacenamiento sencillos y garantizar que sus prendas estén siempre listas. Es un compañero ideal para retoques rápidos y simples en casa o donde sea que esté.

Listo para usar en solo 30 segundos

Listo para usar en solo 30 segundos

Listo para comenzar a vaporizar en solo 30 segundos. La luz indica cuándo está listo para comenzar, de modo que termine rápido. Sin esperas ni problemas.

1000 W con una velocidad de vapor continua de hasta 20 g/min

1000 W con una velocidad de vapor continua de hasta 20 g/min

Nuestro vaporizador de mano ofrece hasta 20 g/min de vapor continuo, gracias a su capacidad de 1000 W. Para planchar al vapor de manera rápida y cómoda.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Fue sometido a pruebas estacionarias durante 10 segundos por un organismo externo para la detección de los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231.