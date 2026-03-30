STH3020/10
Compacto y plegable
Listo para usar en 30 segundos
1000 W hasta 20 g/min
No se necesita una tabla de planchar
Nuestro vaporizador de mano serie 3000 se diseñó para ser ligero, compacto y plegable a fin de ofrecer un uso y almacenamiento sencillos y garantizar que sus prendas estén siempre listas. Es un compañero ideal para retoques rápidos y simples en casa o donde sea que esté.
Listo para comenzar a vaporizar en solo 30 segundos. La luz indica cuándo está listo para comenzar, de modo que termine rápido. Sin esperas ni problemas.
Nuestro vaporizador de mano ofrece hasta 20 g/min de vapor continuo, gracias a su capacidad de 1000 W. Para planchar al vapor de manera rápida y cómoda.
Opiniones
Fue sometido a pruebas estacionarias durante 10 segundos por un organismo externo para la detección de los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231.