Diseño cerrado atrás con control. 10 mm
Intrauditivo
Blanco
¿Qué es la vida en movimiento sin tus canciones favoritas? Estos auriculares brindan graves potentes y definidos a partir de potentes controladores de neodimio de 10 mm para que puedas escuchar música desde los auriculares que se ajustan perfectamente.
Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de cubiertas intercambiables de almohadillas de goma te permiten un cómodo ajuste intrauditivo. Disfrutá cada segundo de las canciones que adorás.
Contestá una llamada o pausá tu lista de reproducción sin tocar tu smartphone. El conector en ángulo te ayuda a mantener los auriculares conectados a tu práctico dispositivo inteligente si tenés el teléfono en el bolsillo.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
18/10/2023
Argentina
Lindo!!
Tiene un lindo sonido, bastante potente. Se puede atender las llamadas sin necesidad de sacar el telefono.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE4105BK Auriculares intrauditivos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE4105BK Auriculares intrauditivos con micrófono