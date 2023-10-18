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Auriculares intrauditivos con micrófono

TAE4105WT/00

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Aquí vienen los graves
Disfrutá de graves potentes para toda tu música. Estos auriculares intrauditivos cuentan con un cómodo ajuste intrauditivo y el control remoto integrado facilita la pausa de las listas de reproducción. Perfecto para cuando entra una llamada, ya que los graves están a punto de comenzar en tu canción favorita.
Ver todos los beneficios

Aquí vienen los graves

  • Diseño cerrado atrás con control. 10 mm

  • Intrauditivo

  • Blanco

Graves potentes. Sonido claro

¿Qué es la vida en movimiento sin tus canciones favoritas? Estos auriculares brindan graves potentes y definidos a partir de potentes controladores de neodimio de 10 mm para que puedas escuchar música desde los auriculares que se ajustan perfectamente.

Escuchá tu música con total comodidad

Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de cubiertas intercambiables de almohadillas de goma te permiten un cómodo ajuste intrauditivo. Disfrutá cada segundo de las canciones que adorás.

Control remoto en el cable. Controlá fácilmente tu música y llamadas

Contestá una llamada o pausá tu lista de reproducción sin tocar tu smartphone. El conector en ángulo te ayuda a mantener los auriculares conectados a tu práctico dispositivo inteligente si tenés el teléfono en el bolsillo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

18/10/2023

Argentina

Argentina

Lindo!!

Tiene un lindo sonido, bastante potente. Se puede atender las llamadas sin necesidad de sacar el telefono.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE4105BK Auriculares intrauditivos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE4105BK Auriculares intrauditivos con micrófono

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