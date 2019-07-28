ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Imagen de un solo producto

Descontinuado

Auriculares con micrófono

TAKH301PK/00

Preocupate por hacer lo tuyo

Divertite con los auriculares supraurales que los chicos pueden usar para tener su propio estilo. Estos auriculares tienen un límite de volumen de 85 dB y son lo suficientemente resistentes como para llevarlos en una mochila ¡Los chicos pueden decorar las almohadillas con calcomanías o sus propias obras de arte!

Ver todos los beneficios

Preocupate por hacer lo tuyo

  • cerrados con controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Controladores acústicos de 32 mm. Sonido nítido

Especialmente diseñados para proteger los oídos de los chicos, estos auriculares tienen controladores acústicos de 32 mm que se limitan a 85 dB. Vas a poder relajarte y saber que los chicos están disfrutando de su música, videos y juegos con seguridad.

Soportes para las orejas personalizables. Usá las calcomanías o sus obras de arte

Los chicos pueden personalizar estos auriculares con las calcomanías o incluso con su última obra de arte. La parte exterior de las almohadillas se abre para que puedas poner un dibujo dentro. Vienen con tres juegos de calcomanías y tarjetas con dibujos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.