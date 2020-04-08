Descontinuado
Brillan como una estrella
Preparalos para la diversión con los modernos auriculares supraurales que se iluminan. Estos resistentes auriculares inalámbricos tienen un límite de volumen de 85 dB. El panel LED en la almohadilla permite que los chicos le den un poco de brillo a su estilo con coloridas luces.
cerrados con controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Para los viajes o para una semana en la que puedan ver televisión, a los chicos les van a encantar estos auriculares supraurales inalámbricos. Pueden disfrutar de 20 horas de reproducción con una sola carga: suficientes para entretenerlos durante unos días o más.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de los chicos, estos auriculares tienen controladores acústicos de 32 mm que se limitan a 85 dB. Vas a poder relajarte y saber que los chicos están disfrutando de su música, videos y juegos con seguridad.
Las almohadillas suaves y el soporte de sujeción acolchonado les permite a los chicos estar cómodos mientras escuchan música o mientras miran a sus youtubers favoritos.
4.5
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Ventajas
pensado para los niños
Contras
un poco más de autonomía
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2019-03-08
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2019-03-08
usuario imaginario
06/09/2021
España
Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.
Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2021-08-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2021-08-06