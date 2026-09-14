TAMS1BK/00
The Ringo Duo
Auriculares ultralivianos con un diseño icónico de los 80 y un impactante sonido moderno. Podés usarlos de forma inalámbrica o con cable, e incluyen almohadillas negras, amarillas y naranjas para maximizar la onda retro.
Sonido impactante. Estética retro
Escuchá de forma inalámbrica o con cable
Hasta 26 horas de reproducción
Cable USB-C incluido
El look remite al pasado. El sonido es totalmente actual. Con sus parlantes de 40 mm calibrados a medida, estos auriculares supraaurales ofrecen un sonido cálido, con graves intensos y voces nítidas. Escuchá de forma inalámbrica o usá el cable USB-C incluido para disfrutar de una conexión con cable.
Los auriculares Ringo Duo pesan solo 80 g y la vincha ultraliviana se ajusta fácilmente para lograr un calce perfecto. Incluyen tres juegos de almohadillas de repuesto en negro, amarillo y naranja, para que puedas combinarlas como quieras.
Obtenés hasta 26 horas de reproducción con una carga completa, que tarda 2 horas mediante USB-C. Si necesitás una carga rápida, con solo cargar estos auriculares durante 15 minutos conseguís 6 horas adicionales de reproducción.
Premios
5.0
de 5
5
Reseñas
EspeO
14/09/2026
España
Parte de la promoción
COMODIDAD
Estos cascos me han parecido un auténtico descubrimiento;son ligeros, cómodos y con buena autonomía. Puedes usarlos tanto de forma inalámbrica y a través de su cable en caso de no tener batería, la cual es de 26h con 15 minutos de carga. Su diseño retro se inspira en los 80. El sonido es perfecto y cuenta con micrófono integrado.
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
MARIASOLC
10/09/2026
España
Parte de la promoción
Son muy comodos, ligeros y con muy buena calidad de sonido.
Lo que mas me ha encantado de estos cascos es la comodidad y ligereza. Lleva unas almohadillas que sujetan bien sin presionar las orejas por lo que son muy comodas y no molestan si los llebas mucho tiempo puestos. Ademas que la calidad del sonido es estupendo, se oye muy bien. Tambien me fustan que no pesan nada. Por lo que he comprobado la bateria dura bastante, lo que hace que te los puedas llevar a cualquier parte sin preocuparte que se agote. Los recomiendo un monton.
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1YL Auriculares inalámbricos de diadema
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1YL Auriculares inalámbricos de diadema
KaterinDayanaÁ
05/09/2026
España
Parte de la promoción
Súper funcional
Me encanta el diseño la forma como se escucha y la durabilidad lo controlas todo súper bien y realmente no se siente que tienes algo puesto porque no pesa es súper ligero me encantoooo
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema