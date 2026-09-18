TAMS1YL/00
Los Ringo Duo
Auriculares ultralivianos con el icónico diseño de los años 80 y un impactante sonido moderno. Podés usarlos de forma inalámbrica o con cable, e incluyen almohadillas negras, amarillas y naranjas para maximizar la onda retro.
Sonido impactante. Estilo retro
Escuchá de forma inalámbrica o con cable
Hasta 26 horas de reproducción
Cable USB-C incluido
El look dice rebobinar. El sonido dice ahora. Con sus transductores de 40 mm ajustados a medida, estos auriculares on-ear ofrecen un sonido cálido, con graves potentes y voces claras. Escuchá de forma inalámbrica o usá el cable USB-C incluido para disfrutarlos con cable.
Los auriculares Ringo Duo pesan solo 80 g, y la vincha ultraliviana se ajusta fácilmente para lograr el calce perfecto. Incluyen tres juegos de almohadillas de repuesto en negro, amarillo y naranja, para que puedas combinarlas como quieras.
Con una carga completa, que demora 2 horas mediante USB-C, obtenés hasta 26 horas de reproducción. Si necesitás una carga rápida, con solo 15 minutos de carga estos auriculares on-ear te ofrecen 6 horas adicionales de reproducción.
Premios
5.0
de 5
6
Reseñas
SeinaG
18/09/2026
España
Parte de la promoción
Se oyen muy bien
Son perfectos y preciosos, su rendimiento es muy bueno, se oye todo genial incluso con poco volumen, dan bástate seguridad ya que se adaptan a cualquier medida de cabeza, los materiales son duros y resistentes, la potabilidad es muy ligera porque no pesan, no le encuentro ningún defecto
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
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EspeO
14/09/2026
España
Parte de la promoción
COMODIDAD
Estos cascos me han parecido un auténtico descubrimiento;son ligeros, cómodos y con buena autonomía. Puedes usarlos tanto de forma inalámbrica y a través de su cable en caso de no tener batería, la cual es de 26h con 15 minutos de carga. Su diseño retro se inspira en los 80. El sonido es perfecto y cuenta con micrófono integrado.
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1BK Auriculares inalámbricos de diadema
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MARIASOLC
10/09/2026
España
Parte de la promoción
Son muy comodos, ligeros y con muy buena calidad de sonido.
Lo que mas me ha encantado de estos cascos es la comodidad y ligereza. Lleva unas almohadillas que sujetan bien sin presionar las orejas por lo que son muy comodas y no molestan si los llebas mucho tiempo puestos. Ademas que la calidad del sonido es estupendo, se oye muy bien. Tambien me fustan que no pesan nada. Por lo que he comprobado la bateria dura bastante, lo que hace que te los puedas llevar a cualquier parte sin preocuparte que se agote. Los recomiendo un monton.
Esta reseña se realizó para Moving Sound TAMS1YL Auriculares inalámbricos de diadema
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