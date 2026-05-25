TAMS60Y/00
The Roller
Un ícono renace. The Roller combina un verdadero sonido estéreo y una conectividad perfecta con su inconfundible estilo de los 80. Es audaz, suena fuerte y ofrece graves profundos y bien definidos que impactan con fuerza y se mantienen precisos.
Sonido impactante. Estilo retro
120W MÁX. (60W RMS)
Hasta 24 horas de reproducción
Resistente al polvo y al agua IP67
The Roller puede tener un aspecto similar al que tenía en la era de las mixtapes, pero se ha rediseñado para ofrecer una potencia máxima de 120 W (60 W RMS) y unos graves más profundos que nunca. Si estás en el exterior, puedes activar Moving Sound para mantener la intensidad de los graves y la claridad del sonido al aire libre.
Los dos altavoces de 3,5", los tweeters específicos y el cruzado activo se combinan para separar los agudos y los graves con precisión. Los dos radiadores pasivos profundizan los graves. ¿El resultado? Un sonido estéreo auténtico con una profundidad potente y detalles nítidos y claros.
La tecnología Bluetooth® 6.0 te permite transmitir audio sin molestos cortes y conectar The Roller a dos dispositivos a la vez. También puedes conectar un dispositivo externo al puerto USB-C para escuchar música.
Opiniones
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
La clasificación IP67 significa que el transductor del parlante es hermético al polvo y puede sumergirse durante un máximo de 30 minutos a una profundidad de hasta 1 m.