Un icono de los 80, reinventado

The Roller puede tener un aspecto similar al que tenía en la era de las mixtapes, pero se ha rediseñado para ofrecer una potencia máxima de 120 W (60 W RMS) y unos graves más profundos que nunca. Si estás en el exterior, puedes activar Moving Sound para mantener la intensidad de los graves y la claridad del sonido al aire libre.