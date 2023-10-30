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Descontinuado

Auriculares realmente inalámbricos

TAT1207BK/00

3.4
| (5) Reseñas

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Ponételo y salí
¡Ponételo, conectáte y salí! Estos fantásticos auriculares realmente inalámbricos vienen con una funda de carga muy pequeña que se desliza en tu bolsillo para un sonido confiable y cómodo donde quiera que vayas. IPX4 resistente al sudor y a las salpicaduras y hasta 18 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Ponételo y salí

  • Auriculares intraauditivos y cómodos

  • Estuche de carga ultrapequeño

  • Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)

  • Hasta 18 h de reproducción

Fijación segura/cómoda en la oreja

Fijación segura/cómoda en la oreja

Estos cómodos auriculares intraauditivos se adaptan de forma segura a tus canales auditivos, lo que crea un sello perfecto que disminuye el ruido externo. ¡Escuchá cada tono y palabra! Disfrutá de la verdadera comodidad con tres tamaños de almohadillas suaves e intercambiables de silicona para los oídos.

Estuche de carga ultrapequeño USB-C

Estuche de carga ultrapequeño USB-C

Este estuche ultrapequeño te da potencia real en un formato pequeño. Con carga completa, los auriculares te proporcionan 6 horas de reproducción y un estuche completamente cargado agrega 12 horas más. Para una carga rápida, ¡cargá tus audífonos durante 15 minutos y obtené una hora adicional!

Protección IPX4 resistente a las salpicaduras y a la transpiración

Protección IPX4 resistente a las salpicaduras y a la transpiración

Con clasificación IPX4 y potentes controladores de 6 mm, disfrutá de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Los auriculares son resistentes a las salpicaduras, no se arruinarán con un poco de sudor o lluvia, de modo que te liberarán de la preocupación de que te pille la lluvia.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

5

Reseñas

4
2
1

30/10/2023

Chile

Chile

Realmente buenos

Son muy fáciles de emparejar, te dan un sonido excelente, Durán mucho tiempo prendidos. Realmente son muy buenos

Ventajas

Precio

Contras

No he encontrado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1207BK Auriculares realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1207BK Auriculares realmente inalámbricos

27/11/2025

Chile

Chile

Bueno, pero no duradero

No es lo mejor de lo mejor, pero por su valor esta decente. Lo que si. Luego de 1 año de uso, el audífono derecho dejó de sonar, se conecta y todo, pero no suena. Ni al encender ni apagar el audífono.

Ventajas

Buen precio

Contras

Mala calidad si se trata del tiempo

Esta reseña se realizó para TAT1207WT Auriculares realmente inalámbricos

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07/01/2025

Chile

Chile

Después de 6 meses usando varios

Después de 6 meses usando ambos pares, tengo varias críticas, el volumen del audífono izquierdo pierde calidad y volumen, otra crítica es al recibir una llamada el micrófono realmente no es bueno

Contras

Yo compré 2 pares a los 6 meses el audífono izquierdo pierde volumen

Esta reseña se realizó para TAT1207BK Auriculares realmente inalámbricos

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