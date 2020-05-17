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Descontinuado

2000 seriesAuriculares intrauditivos realmente inalámbricos

TAT2235BL/00

Siempre listo

¿Existe algo más práctico que los auriculares realmente inalámbricos con un estuche de carga que se adapta al bolsillo de tus jeans? Estos auriculares intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido, y hasta 12 horas de tiempo de reproducción.

Ver todos los beneficios

Siempre listo

  • Controladores de 6 mm/cierre post.

  • Bluetooth®

Protección IPX4 resistente a salpicaduras y transpiración

El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos auriculares realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. Además resisten la transpiración y no tenés de qué preocuparte si te quedás atrapado bajo la lluvia.

Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Obtenés hasta 4 horas de tiempo de reproducción a partir de una sola carga, además de 8 horas adicionales con un estuche totalmente cargado. Una carga rápida de 15 minutos en el estuche te brinda 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa del estuche tarda 2 horas a través del puerto USB-C.

Ajuste seguro y cómodo

Obtenés un excelente sonido de los controladores de neodimio de 6 mm y podés bailar tus canciones gracias al diseño cómodo y ligero. Las cubiertas de las almohadillas suaves e intercambiables te ayudan a encontrar un cómodo ajuste intrauditivo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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