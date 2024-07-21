Descontinuado
TT2000/43
Compatible con la BodyGroom serie S3000
Compatible con la BodyGroom serie S5000
Compatible con la BodyGroom serie S7000
Compatible con Click&Style (S500/700)
Totalmente sumergible para un uso y limpieza fáciles.
El cabezal de afeitado cuenta con puntas redondeadas patentadas y una lámina hipoalergénica para proteger la piel durante el afeitado. Los recortadores bidireccionales cortan el vello más largo para luego poder afeitarlo y lograr un resultado más al ras.
3.0
de 5
143
Reseñas
FMH.
21/07/2024
España
Es genial! Lo que hay que saber cuidarla
A mi los repuestos me duran mucho! Hay que tener cuidadl y con cariño todo dura! Yo los cambio más bien por desgastados que no por rotos. Corta muy muy vien y aunque si que es cierto que en mas zonas mas complicadas no va como un guante, es de cajón que en esas zonas no se emplean estas maquinas, aunque mas instrucciones lo ponga, porque es verdad que “llega”, ya se sobreentiende que tu para esas zonas usaras otra que tenga un cabezal mas pequeño. Un poco de sentido común por favor
Ventajas
Comentario
Contras
Nada. Bueno sí, un poco caros los recambios.
Esta reseña se realizó para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto
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aquario45
15/05/2019
España
excelente
es un producto adecuado a su finalidad y posee un buen corte.Que pueda ser usado bajo la ducha le otorga que sea mas practicos que muchos modelos parecidos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto
Sí, recomiendo este producto
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AMRO1
13/05/2019
España
Funciona muy bien
Es muy precisa y tiene buena calidad. La batería dura bastante y me gusta el poder usarla en la ducha. En cuanto al cabezal decir que tiene un material muy bueno y compacto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lámina de repuesto
Sí, recomiendo este producto
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