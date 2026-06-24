Si el cepillo del aspirador Philips PowerPro no gira, podría estar sucio. Descubra cómo puede limpiar el cepillo usted mismo.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: FC6162/02 , FC6162/52 .
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Cómo se limpia el cepillo del aspirador Philips