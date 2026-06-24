Asistencia de Philips El cepillo del aspirador Philips PowerPro no gira

Si el cepillo del aspirador Philips PowerPro no gira, podría estar sucio. Descubra cómo puede limpiar el cepillo usted mismo.

Si las soluciones proporcionadas no ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: FC6162/02 , FC6162/52 .