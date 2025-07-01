Asistencia de Philips Mi cepillo dental Sonicare vibra con menos intensidad

Si las siguientes instrucciones no resultan útiles, póngase en contacto con nosotros o haga clic aquí para enviar una solicitud de garantía online y le ayudaremos a obtener un dispositivo de sustitución. Todos los cepillos dentales e irrigadores Sonicare cuentan con una garantía de 2 años.



Si el cepillo dental vibra con menos intensidad que antes, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.



Le recomendamos que siga los pasos en el orden que se indica a continuación. Entre paso y paso, compruebe si el problema se ha resuelto antes de pasar al siguiente.

1. Carga completamente la batería. Un cepillo dental sin la batería completamente cargada puede requerir más potencia para vibrar con la intensidad original. Recomendamos cargarlo durante al menos 24 horas.



Los cargadores de todos los cepillos dentales Sonicare son diferentes y no son compatibles con otros modelos de Sonicare. Recomendamos usar el cargador original que se incluye con el cepillo dental para cargarlo. 2. Desactive la función EasyStart. Algunos cepillos dentales tienen la función EasyStart activada de forma predeterminada. Esta función hace que el cepillo dental aumente su nivel de vibración lentamente después de cada sesión de cepillado. El aumento de la vibración se producirá durante las primeras 14 sesiones. Si desea que el cepillo dental vibre con normalidad, le recomendamos que desactive la función EasyStart. 3. Sustituya el cabezal de cepillado. También puede significar que el cabezal de cepillado está desgastado. Le recomendamos que cambie el cabezal de cepillado cada tres meses. Puede adquirir un nuevo cabezal de cepillado en nuestra tienda online.



Si ha sustituido el cabezal de cepillado recientemente, vaya al siguiente paso. 4. Cambie el modo de cepillado. El modo seleccionado afecta al nivel de vibración del cepillo dental. Algunos modos de cepillado son menos potentes, por ejemplo, TongueCare y Sensitive. Recomendamos aumentar la vibración cambiando el modo de cepillado. Apague el cepillo dental y pulse el botón de modo/intensidad para elegir el modo que prefiera. 5. Cambie el ajuste de intensidad. Algunos modelos de cepillo dental incluyen un ajuste de intensidad. Consulte el manual de usuario para ver si su cepillo dental incluye el ajuste de intensidad. El ajuste de intensidad seleccionado puede afectar al nivel de vibración del cepillo dental. Puede elegir entre diferentes niveles de intensidad. El cepillo dental seleccionará automáticamente el nivel de intensidad en función del cabezal de cepillado.



Durante el cepillado, puede cambiar la intensidad pulsando el botón de intensidad o modo. No es posible ajustar la intensidad cuando el mango está apagado. ¿Sigue teniendo problemas con su cepillo dental? Si ninguno de estos consejos funciona, es posible que el cepillo dental esté dañado internamente. Le recomendamos que solicite la reparación o sustitución del cepillo dental.