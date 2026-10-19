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Asistencia de Philips

La cafetera espresso Philips me indica que debo eliminar los depósitos de cal después de instalar el filtro AquaClean

Existen un par de motivos por los que la cafetera espresso Philips le indica que debe eliminar los depósitos de cal después de instalar el filtro AquaClean. Consulte las posibles soluciones que se indican a continuación. Tenga en cuenta lo siguiente: Es importante que tenga en cuenta que si ya está utilizando un filtro de agua AquaClean, en determinado momento después de 8 ciclos de filtrado deberá eliminar los depósitos de cal de la cafetera.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP2331/10, EP1220/02, EP2231/42.

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