ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

Mi depiladora de Philips hace mucho ruido

La depiladora de Philips puede hacer ruido durante su uso. Le garantizamos que este comportamiento es normal y que no hay nada de lo que preocuparse. El ruido se produce por la apertura y cierre de los discos depiladores. Además, los materiales empleados en la fabricación de los discos depiladores son muy duros y resistentes, por lo que el producto es un poco ruidoso. 

Si observa que el sonido cambia mientras está en funcionamiento, le recomendamos comprobar si es necesario limpiar o cargar el producto. Consulte el vídeo que aparece a continuación para saber cómo utilizar correctamente la depiladora sobre la piel seca.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRE275/10, BRE712/00, BRE700/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Otros enlaces útiles

¿Necesitas ayuda con tu producto?

Garantía

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia