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Asistencia de Philips

Siento dolor o malestar mientras realizo extracciones

Aunque un poco de sensibilidad inicial puede ser normal, extraerse leche no debe ser doloroso. El dolor o la incomodidad durante la extracción se deben a menudo a un cojín/borde incorrecto, un tamaño incorrecto del protector mamario o el inserto, una mala posición del extractor, unos ajustes de succión no adecuados o al desgaste de las piezas del extractor.

La extracción debe parecer una sensación rítmica de tirón. No debe sentir pinchazos, ardores, pellizcos o dolor.

El dolor y el estrés pueden interferir con el reflejo de eyección de leche (bajada), lo que puede hacer que la extracción sea menos eficaz. La extracción cómoda favorece tanto el flujo de leche como la experiencia general.

Si experimenta dolor intenso, sangrado, piel rota o signos de infección, deje de utilizar el extractor y consulte a un profesional de la salud.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF323/11 , SCF396/11 , SCF531/11 .

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