Siento dolor o malestar mientras realizo extracciones
Aunque un poco de sensibilidad inicial puede ser normal, extraerse leche no debe ser doloroso. El dolor o la incomodidad durante la extracción se deben a menudo a un cojín/borde incorrecto, un tamaño incorrecto del protector mamario o el inserto, una mala posición del extractor, unos ajustes de succión no adecuados o al desgaste de las piezas del extractor.
La extracción debe parecer una sensación rítmica de tirón. No debe sentir pinchazos, ardores, pellizcos o dolor.
El dolor y el estrés pueden interferir con el reflejo de eyección de leche (bajada), lo que puede hacer que la extracción sea menos eficaz. La extracción cómoda favorece tanto el flujo de leche como la experiencia general.
Si experimenta dolor intenso, sangrado, piel rota o signos de infección, deje de utilizar el extractor y consulte a un profesional de la salud.
El uso de un nivel de succión demasiado alto puede causar molestias, irritación de los pezones y dolor durante la extracción. Extraiga la leche de forma cómoda y eficaz realizando la extracción al nivel de succión máximo que le resulte cómodo. Para encontrar el nivel de succión que le resulte cómodo, ajuste la succión en la unidad del motor hasta alcanzar el nivel más alto que pueda soportar sin dolor y bájelo uno o dos niveles.
El nivel máximo de succión en el que se encuentre cómoda varía con cada sesión de extracción y con cada hora del día (especialmente entre el día y la noche), por lo que debe asegurarse de modificar los ajustes si siente algún dolor o molestia.
Si la extracción resulta dolorosa, reduzca el nivel de succión inmediatamente.
Una colocación incorrecta puede causar molestias y dolor, y reducir el flujo de leche.
Compruebe que:
El pezón está centrado en el cojín/borde o el protector de pecho
El cojín/borde o el protector de pecho se ajustan cómodamente al pecho
El extractor está montado correctamente
Todas las piezas del extractor están conectadas de forma segura
Si utiliza nuestro extractor manos libres o totalmente portátil, asegúrese de que los vasos de recogida están colocados correctamente dentro del sujetador antes de iniciar una sesión de extracción.
El ajuste incorrecto es una de las causas más comunes de dolor durante la extracción.
Compruebe que:
El pezón se mueve libremente durante la extracción
Los componentes del extractor se ajustan cómodamente
Nada frota, pellizca, causa enrojecimiento continuo o deja el pezón con un aspecto inusualmente pálido después de extraer leche
Los cojines/bordes, protectores mamarios o insertos son del tamaño correcto para usted
Solo para los extractores de leche manos libres Philips Avent y extractores de leche eléctricos portátiles manos libres Philips Avent Natural Care
El tamaño de su pezón puede cambiar con el tiempo. Si la extracción se ha vuelto incómoda a pesar de tener un buen ajuste, considere volver a comprobar el tamaño del protector mamario o del inserto.
Si el protector de pecho o el accesorio no encajan correctamente, pruebe con un tamaño diferente.