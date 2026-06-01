Asistencia de Philips Mi aplicación Philips Avent Baby Monitor+ me envía notificaciones falsas

La recepción de notificaciones falsas puede deberse a que el ajuste de la sensibilidad del dispositivo sea demasiado alto. Ajuste la sensibilidad en un nivel inferior para evitar estas notificaciones. Lea las siguientes secciones para saber cómo se hace.

Recibo demasiadas notificaciones de detección de movimiento o sonido Si recibe demasiadas notificaciones de sonido o movimiento, haga lo siguiente: Abra Baby Monitor+ y vaya a Configuración > Alertas y notificaciones (consulte la imagen 1 a continuación).

Seleccione Detección de sonido o Detección de movimiento (consulte las imágenes 2 y 3 a continuación).

Disminuya el nivel de sensibilidad para reducir el número de alertas activadas por sonidos o movimientos leves.