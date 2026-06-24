Asistencia de Philips Los alimentos se derraman de la jarra al batir

Para evitar derrames al batir, asegúrese de que la jarra está encajada correctamente siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Encajar la jarra en la unidad principal Coloque la jarra en la unidad principal con la tapa en la parte superior. Alinee el icono de "batir" de la jarra con el icono de "desbloqueo" de la unidad principal. Gire la jarra hacia la derecha hasta que quede bien encajada en la unidad principal. Asegúrese de girar la jarra completamente hacia la derecha hasta que el icono de "batir" de la jarra esté alineado con el icono de "bloqueo" de la unidad principal, de modo que la ranura situada debajo del asa encaje en el área de bloqueo Consulte las siguientes imágenes para ver cómo alinear los iconos correctamente. Consulte las siguientes imágenes para ver cómo alinear los iconos correctamente.