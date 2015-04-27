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  • Increíble funcionalidad para tus huéspedes Increíble funcionalidad para tus huéspedes Increíble funcionalidad para tus huéspedes

    Televisor LED profesional

    24HFL3010T/12

    Increíble funcionalidad para tus huéspedes

    Con este televisor LED de bajo consumo, disfrutarás las ventajas de un televisor específico para hostelería. Permití a tus huéspedes adquirir contenidos de primer nivel, mantenelos informados a través de las páginas de información del hotel y utilizá la tecnología remota más reciente para realizar unos procesos de instalación y control sin esfuerzo

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    Televisor LED profesional

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    Increíble funcionalidad para tus huéspedes

    Con páginas inteligentes de información sobre el hotel

    • EasySuite de 24"
    • LED
    • DVB-T2/T/C
    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

    SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota

    SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota

    SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.

    SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas

    SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas

    SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.

    Protocolo Serial Xpress Easy para sistemas interactivos

    Protocolo Serial Xpress Easy para sistemas interactivos

    Con el protocolo Serial Xpress Easy, el televisor se puede conectar a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos.

    Televisor LED para imágenes con un contraste increíble

    Gracias a la retroiluminación LED, puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste increíble y colores vibrantes.

    Modo completo de hotel, hospital y centro penitenciario

    Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.

    Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal

    Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.

    Compatibilidad con llamada de enfermeras optimizada para el sector de atención médica

    La compatibilidad con el sistema de llamada a enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.

    Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes

    Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.

    Evita el uso sin autorización con el bloqueo mediante control local

    Si activas o desactivas el bloqueo mediante control local, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante los botones de control, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.

    Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

    La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor capacidad de reciclaje. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios demostraron que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

    Bajo consumo de energía

    Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Relación de aspecto
      16:9
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      24  pulgadas
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      60  cm
      Pantalla
      TV LED HD
      Resolución de pantalla
      1366 x 768 p
      Brillo
      250  cd/m²
      Mejora de la imagen
      • Pixel Plus HD
      • Perfect Motion Rate de 200 Hz
      Ángulo de visión
      176º (H) / 176º (V)

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      TV digital
      DVB-T/T2/C
      Reproducción de video
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV analógico
      PAL

    • Características

      Facilidad de uso
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      • Formato de imagen
      Servicios digitales
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      Control local
      Interruptor de encendido/apagado (lateral)

    • Funciones de hotelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Limitación de volumen
      • Bloqueo mediante control local
      Modo de prisión
      • Modo de seguridad alta
      • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
      Temporizador
      • Temporizador
      • Alarma del despertador
      • Despertador en un canal
      • Sonidos del despertador
      Activar el control
      • Canal
      • Opción
      • Formato de imagen
      • Volumen
      Antirrobo
      • Protección antirrobo de la batería
      • Seguro Kensington
      Control de potencia
      • Encendido automático
      • Inicio rápido/ecológico
      Su marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de bienvenida
      • Mensaje de bienvenida
      • Panel personalizable (HTML)
      Reloj
      • Reloj en modo de espera
      • Botón del control remoto que brilla en la oscuridad
      • Reloj en pantalla
      • Reloj externo opcional
      SmartInfo
      • Explorador HTML5
      • Plantillas interactivas
      • Imágenes en una secuencia de dispositivas
      Clonación y actualización del firmware
      • Clonación inicial al instante
      • Mediante USB/RF
      CMND & Control
      • Editor de canales sin conexión
      • Editor de ajustes sin conexión
      • Gestión remota mediante RF
      • CMND&Crear
      Control
      • Bloqueo de actualización automática de canal
      • Protocolo Serial Xpress
      DRM interactivo
      VSecure
      Generación de ingresos
      MyChoice
      Control remoto
      • Compatible con banda para el cable
      • Detección de batería baja
      • Bloqueo de tapa de pila del control remoto
      Canales
      Lista combinada

    • Funciones de atención médica

      Control
      • Control remoto múltiple
      • Compatible con control remoto para el sector del cuidado de la salud
      • Compatible con sistema de llamada a enfermeras
      Comodidad
      • Salida de audífonos
      • Silenciamiento independiente del altavoz principal
      Seguridad
      • Aislamiento doble clase II
      • Ignición retardada

    • Multimedia

      Compatibilidad con reproducción de video
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Contenedores: AVI, MKV
      • 3 GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      Compatibilidad con formatos de subtítulos
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Formatos de imagen compatibles
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolución de video en USB suplementaria
      hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
      Conexiones multimedia
      USB

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      10 (2 x 5)  W
      Altavoces
      • 2,0
      • Proyección inferior
      Funciones de sonido
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Graves dinámicos
      • Dolby MS10

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      CA 220-240 V, 50-60 Hz
      Temperatura ambiente
      0° C a 40° C
      Consumo de energía en modo de espera
      < 0,3 W
      Clase de etiqueta energética
      A+
      Potencia de etiqueta energética de la UE
      18  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo ecológico
      Consumo anual de energía
      26  kW·h

    • Accesorios

      Incluidas
      • Control remoto 22AV1409A/12
      • Soporte de mesa
      • 2 baterías AAA
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      • Cable de alimentación
      Opcional
      • Reloj externo 22AV1120C/00
      • Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
      • Control remoto de configuración 22AV9573A

    • Lado de conectividad

      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Salida de auriculares
      Miniconector
      USB1
      USB 2.0

    • Conectividad posterior

      Euroconector
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Componente
      YPbPr + cinch I/D
      entrada AV
      CVBS compartida con YPbPr
      Entrada de audio DVI
      Miniconector
      Control externo
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Salida de audio digital
      Óptico
      Entrada VGA
      15 pines D-sub

    • Mejoras de conectividad

      RJ48
      • Entrada/salida de infrarrojos
      • Interfaz Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con un solo botón
      • Modo de espera del sistema
      • Transmisión mediante control remoto
      • control de audio del sistema
      HDMI
      • ARC (todos los puertos)
      • DVI (todos los puertos)
      Euroconector
      Euroconector de conexión

    • Diseño

      Color
      Negro

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      550  mm
      Altura establecida
      342  mm
      Profundidad establecida
      40/48  mm
      Peso del producto
      3,3  kg
      Ancho establecido (con soporte)
      550  mm
      Altura establecida (con soporte)
      387  mm
      Profundidad establecida (con soporte)
      144  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      3.5  kg
      Compatible con montaje en pared
      • M4
      • 75 x 75 mm

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Pilas para control remoto
    • Control remoto
    • Folleto de garantía
    • Cable de alimentación
    • Soporte para la mesa
    Badge-D2C

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    • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
    • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
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