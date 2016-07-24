CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees

CMND & Create te permite proporcionar la información que quieras, cuando lo desees. El módulo de gestión de contenido de CMND permite crear y distribuir fácilmente páginas web interactivas con la marca del hotel. Personalizá tus televisores para proporcionar a los huéspedes la información más actualizada con las últimas novedades del hotel, y todo en tiempo real.