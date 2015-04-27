Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor capacidad de reciclaje. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios demostraron que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.