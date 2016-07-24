Otros elementos de la caja
- Pilas para control remoto
- Control remoto
- Folleto de garantía
- Cable de alimentación
- Soporte para la mesa
32HFL3011T/12
Sorprendé a tus huéspedes
Enviá el mensaje correcto a tus huéspedes con una calidad de imagen magnífica y la posibilidad de mostrar páginas interactivas del hotel con marcas.Ver todos los beneficios
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
CMND & Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin entrar en las habitaciones. Actualizá y gestioná todas tus pantallas con el mínimo esfuerzo y sin tener que molestar a los huéspedes.
CMND & Create te permite proporcionar la información que quieras, cuando lo desees. El módulo de gestión de contenido de CMND permite crear y distribuir fácilmente páginas web interactivas con la marca del hotel. Personalizá tus televisores para proporcionar a los huéspedes la información más actualizada con las últimas novedades del hotel, y todo en tiempo real.
MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.
Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente durante la instalación a través de una imagen de bienvenida en formato .png.
Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.
La compatibilidad con el sistema de llamada a enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.
Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.
Mostrá lo que quieras en cualquier momento gracias al programador incorporado. Programá hasta 7 programaciones distintas para ver el contenido que quieras. Podés hacerlo todos los días o configurarlo para ciertos días, tales como el fin de semana; la elección es tuya.
SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes a través de SmartUI. Tus huéspedes podrán acceder a esta página web del hotel interactiva cuando el televisor no esté conectado a tu intranet o a Internet. Podés cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.
El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).
Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.
Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.
Imagen/pantalla
Sintonizador/recepción/transmisión
Características
Funciones de hotelería
Funciones de atención médica
Multimedia
Audio
Potencia eléctrica
Accesorios
Lado de conectividad
Conectividad posterior
Mejoras de conectividad
Diseño
Dimensiones
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