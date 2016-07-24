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    Televisores para hospitales

    32HFL3011T/12

    Sorprendé a tus huéspedes

    Enviá el mensaje correcto a tus huéspedes con una calidad de imagen magnífica y la posibilidad de mostrar páginas interactivas del hotel con marcas.

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    Televisores para hospitales

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    Sorprendé a tus huéspedes

    con un televisor para hostelería más inteligente

    • EasySuite de 32"
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo

    CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo

    CMND & Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin entrar en las habitaciones. Actualizá y gestioná todas tus pantallas con el mínimo esfuerzo y sin tener que molestar a los huéspedes.

    CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees

    CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees

    CMND & Create te permite proporcionar la información que quieras, cuando lo desees. El módulo de gestión de contenido de CMND permite crear y distribuir fácilmente páginas web interactivas con la marca del hotel. Personalizá tus televisores para proporcionar a los huéspedes la información más actualizada con las últimas novedades del hotel, y todo en tiempo real.

    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

    Acoge a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada

    Acoge a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada

    Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente durante la instalación a través de una imagen de bienvenida en formato .png.

    Modo completo de hotel, hospital y centro penitenciario

    Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.

    Compatibilidad con llamada de enfermeras optimizada para el sector de atención médica

    La compatibilidad con el sistema de llamada a enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.

    Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes

    Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.

    Programá lo que quieras, cuando lo desees

    Mostrá lo que quieras en cualquier momento gracias al programador incorporado. Programá hasta 7 programaciones distintas para ver el contenido que quieras. Podés hacerlo todos los días o configurarlo para ciertos días, tales como el fin de semana; la elección es tuya.

    SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas

    SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes a través de SmartUI. Tus huéspedes podrán acceder a esta página web del hotel interactiva cuando el televisor no esté conectado a tu intranet o a Internet. Podés cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.

    Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos

    El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).

    Bloqueo del menú de instalación

    Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.

    Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal

    Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Relación de aspecto
      16:9
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      32  pulgadas
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      80  cm
      Pantalla
      TV LED HD
      Resolución de pantalla
      1366 x 768 p
      Brillo
      280  cd/m²
      Mejora de la imagen
      • Pixel Plus HD
      • Perfect Motion Rate de 200 Hz
      Ángulo de visión
      178º (H) / 178º (V)

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (hasta 1080p/60)
      Reproducción de video
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV analógico
      PAL

    • Características

      Facilidad de uso
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      • Formato de imagen
      • Control de volumen independiente
      Servicios digitales
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletexto
      Control local
      Control remoto

    • Funciones de hotelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo mediante control de palanca
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Limitación de volumen
      Modo de prisión
      • Modo de seguridad alta
      • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
      Temporizador
      • Programador (7x)
      • Temporizador
      • Alarma del despertador
      • Despertador en un canal
      • Sonidos del despertador
      Activar el control
      • Canal
      • Opción
      • Estilo de imagen
      • Formato de imagen
      • Estilo de sonido
      • Volumen
      • Idioma del menú
      Antirrobo
      • Protección antirrobo de la batería
      • Seguro Kensington
      Control de potencia
      Inicio rápido/ecológico
      Su marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de bienvenida
      Reloj
      • Reloj en modo de espera
      • Botón del control remoto que brilla en la oscuridad
      • Reloj en pantalla
      • Reloj externo opcional
      SmartInfo
      • Explorador HTML5
      • Plantillas interactivas
      • Imágenes en una secuencia de dispositivas
      Clonación y actualización del firmware
      • Clonación inicial al instante
      • Mediante USB/RF
      CMND & Control
      • Editor de canales sin conexión
      • Editor de ajustes sin conexión
      • Gestión remota mediante RF
      • CMND&Crear
      Control
      • Bloqueo de actualización automática de canal
      • Protocolo Serial Xpress
      • API JSON de control de TV -JAPIT
      DRM interactivo
      VSecure
      Generación de ingresos
      MyChoice
      Control remoto
      • Compatible con banda para el cable
      • Detección de batería baja
      • Bloqueo de tapa de pila del control remoto
      Canales
      • Lista combinada
      • Listas temáticas
      • Editor de canales sin conexión

    • Funciones de atención médica

      Control
      • Control remoto múltiple
      • Compatible con control remoto para el sector del cuidado de la salud
      • Compatible con sistema de llamada a enfermeras
      Comodidad
      • Salida de audífonos
      • Silenciamiento independiente del altavoz principal
      Seguridad
      • Aislamiento doble clase II
      • Ignición retardada

    • Multimedia

      Compatibilidad con reproducción de video
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Contenedores: AVI, MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      Compatibilidad con formatos de subtítulos
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Formatos de imagen compatibles
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Resolución de video en USB suplementaria
      hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
      Conexiones multimedia
      USB

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      16 (2 x 8)  W
      Salida de altavoz para baño
      1,5 W mono 8 ohmios
      Altavoces
      • 2,0
      • Proyección inferior
      Funciones de sonido
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dolby MS10

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      CA 220-240 V, 50-60 Hz
      Temperatura ambiente
      0° C a 40° C
      Consumo de energía en modo de espera
      < 0,3 W
      Clase de etiqueta energética
      A+
      Potencia de etiqueta energética de la UE
      31  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo ecológico
      Consumo anual de energía
      45  kW·h

    • Accesorios

      Incluidas
      • Soporte de mesa
      • 2 baterías AAA
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      • Cable de alimentación
      • Control remoto 22AV1503A/12
      Opcional
      • Reloj externo 22AV1120C/00
      • Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
      • Control remoto de configuración 22AV9573A/12

    • Lado de conectividad

      USB2
      USB 3.0
      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDMI 2.0 con HDCP 2.2
      Salida de auriculares
      Miniconector

    • Conectividad posterior

      Salida de altavoz para baño
      Miniconector
      Componente
      YPbPr + cinch I/D
      entrada AV
      CVBS compartida con YPbPr
      Entrada de audio DVI
      Miniconector
      Control externo
      RJ-48
      Antena
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 con HDCP 2.2
      • ARC
      Salida de audio digital
      Óptico
      HDMI2
      HDMI 2.0 con HDCP 2.2
      USB1
      USB 2.0

    • Mejoras de conectividad

      RJ48
      • Entrada/salida de infrarrojos
      • Interfaz Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con un solo botón
      • Modo de espera del sistema
      • Transmisión mediante control remoto
      • control de audio del sistema
      HDMI
      DVI (todos los puertos)

    • Diseño

      Color
      Negro

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      727  mm
      Altura establecida
      425  mm
      Profundidad establecida
      64/77  mm
      Peso del producto
      5  kg
      Ancho establecido (con soporte)
      727  mm
      Altura establecida (con soporte)
      490  mm
      Profundidad establecida (con soporte)
      186  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      5.7  kg
      Compatible con montaje en pared
      • M4
      • 100 x 100 mm

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Pilas para control remoto
    • Control remoto
    • Folleto de garantía
    • Cable de alimentación
    • Soporte para la mesa
    Badge-D2C

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    • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
    • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
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