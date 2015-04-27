Otros elementos de la caja
- Pilas para control remoto
- Control remoto
- Folleto de garantía
- Cable de alimentación
- Soporte para la mesa
40HFL3010T/12
Increíble funcionalidad para tus huéspedes
Con este televisor LED de bajo consumo, disfrutarás las ventajas de un televisor específico para hostelería. Permití a tus huéspedes adquirir contenidos de primer nivel, mantenelos informados a través de las páginas de información del hotel y utilizá la tecnología remota más reciente para realizar unos procesos de instalación y control sin esfuerzoVer todos los beneficios
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.
SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.
SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.
Con el protocolo Serial Xpress Easy, el televisor se puede conectar a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos.
La calidad de imagen cuenta. Los HDTV normales ofrecen calidad, pero vos esperás más. Imaginá detalles nítidos con alto grado de brillo, contraste increíble y colores reales para una imagen real.
Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.
Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.
La compatibilidad con el sistema de llamada a enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.
Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.
La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor capacidad de reciclaje. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios demostraron que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.
Si activás o desactivás el bloqueo mediante control de palanca, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante el control de palanca, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.
Imagen/pantalla
Sintonizador/recepción/transmisión
Características
Funciones de hotelería
Funciones de atención médica
Multimedia
Audio
Potencia eléctrica
Accesorios
Lado de conectividad
Conectividad posterior
Mejoras de conectividad
Diseño
Dimensiones
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.