Philips Wave está listo para la administración remota del dispositivo.

Desbloquee de forma remota la potencia, versatilidad e inteligencia de sus pantallas Philips Signage serie 2000 con Wave. Esta evolucionaria plataforma en la nube le otorga el control total: simplifica la instalación y configuración, permite el monitoreo y control de las pantallas, la actualización de firmware, la gestión de listas de reproducción y la programación de horarios de encendido. Esto le permite ahorrar tiempo, energía y reducir el impacto ambiental.