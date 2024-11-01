Términos de búsqueda

    Signage Solutions 43BDL4050D D-Line Display

    43BDL4050D/00

    Este producto ya no está disponible

    Signage Solutions 43BDL4050D D-Line Display

    Productos similares

    Ver todos los Sin asignar

    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos

    Controlá tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

    CMND & Create. Desarrollá y lanzá tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrollá y lanzá tu propio contenido

    Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.

    FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

    FailOver garantiza que el contenido siempre se reproduzca

    Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tenés que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.

    Explorador HTML5 integrado. Reproducí y controlá el contenido en línea

    Explorador HTML5 integrado. Reproducí y controlá el contenido en línea

    CMND & Deploy. Instalá e iniciá aplicaciones de forma remota

    Instalá e iniciá rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite agregar y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tenés que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseás instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

    Ranura para mPCIe integrada para un módulo opcional 4G/LTE

    Conectá módulos 4G/LTE fácilmente a tu pantalla profesional Philips. La ranura para mPCIe integrada permite que la pantalla se comunique con otros dispositivos que comparten la misma conectividad inalámbrica. Resulta extremadamente útil para instalar pantallas en ubicaciones como bancos o edificios gubernamentales, en los que no se puede realizar la conexión a la red local.

    Prueba de reproducción de contenido de Android. Conocé lo que se está reproduciendo

    Aseguráte de que tu pantalla profesional Philips con Android muestra el contenido correcto incluso cuando no estás. Si reproduces contenido por medio del reproductor multimedia integrado, podés configurar la pantalla para que realice capturas de pantalla automáticas a intervalos regulares. Las capturas de pantalla se almacenan en la memoria interna de la pantalla, y podés elegir recibirlas por correo electrónico.

    Memoria interna. Subí contenido para su reproducción instantánea

    Guardá y reproducí contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

    Badge-D2C

    Obtener asistencia técnica para este producto

    Encuentra consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información de seguridad y cumplimiento.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    Suscríbase

    Reciba nuestro newsletter

    Descubrir

    MyPhilips

    Registrarse para obtener
    beneficios exclusivos

    Suscribite a nuestro boletín

    Promociones y cupones exclusivos

     

    Lanzamientos de productos

    Consejos y Tips

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.