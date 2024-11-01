43BDL4051T/00
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Controlá tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.
Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.
Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tenés que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.
Controlá la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con tecnología Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android y también podés instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza la seguridad del software y mantiene la versión más reciente de la especificación durante más tiempo.
Instalá e iniciá rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite agregar y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tenés que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseás instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.
Guardá y reproducí contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.