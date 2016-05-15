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  • Una experiencia innovadora Una experiencia innovadora Una experiencia innovadora

    TV profesional

    43HFL5011T/12

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones
    1 premio

    Una experiencia innovadora

    Ofrecé a tus huéspedes la experiencia de visualización que se merecen. Podrán disfrutar de un televisor más rápido, con mayor capacidad de respuesta y una amplia gama de aplicaciones específicas para el sector de la hostelería, al mismo tiempo que te beneficiás de instalación y gestión remota para una mayor comodidad.

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    TV profesional

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    Una experiencia innovadora

    con tecnología Android™

    • de 43” MediaSuite
    • con tecnología Android™
    Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor

    Miracast y DirectShare para compartir música y películas en el televisor

    Nuestros televisores ofrecer a tus huéspedes la libertad para disfrutar de sus contenidos en la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro protege a los huéspedes. Imágenes, películas y música, todo se puede compartir y disfrutar en nuestros televisores a través de Miracast y DirectShare.

    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes

    MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

    CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo

    CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo

    CMND & Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin entrar en las habitaciones. Actualizá y gestioná todas tus pantallas con el mínimo esfuerzo y sin tener que molestar a los huéspedes.

    CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees

    CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees

    CMND & Create te permite proporcionar la información que quieras, cuando lo desees. El módulo de gestión de contenido de CMND permite crear y distribuir fácilmente páginas web interactivas con la marca del hotel. Personalizá tus televisores para proporcionar a los huéspedes la información más actualizada con las últimas novedades del hotel, y todo en tiempo real.

    Android: una experiencia televisiva más rápida, integral y divertida

    Con Android en tu TV profesional disfrutarás de una interfaz más rápida, integral y sencilla para los huéspedes. Controla todo tipo de servicios de hostelería, aplicaciones y mucho más. Hay un menú por el que podrás desplazarte con facilidad gracias a los enlaces directos a tus aplicaciones favoritas.

    AppControl para agregar, ordenar y eliminar aplicaciones con el mínimo esfuerzo

    AppControl garantiza que los televisores cuenten con las aplicaciones que desees. Con capacidad para añadir, eliminar y ordenar las aplicaciones, además de configurarlas para habitaciones específicas, ofrece una experiencia realmente personalizada a los huéspedes que podés controlar desde una ubicación centralizada, sin entrar en la habitación. Para ofrecer facilidad de uso y seguridad, podés cargar tu aplicación personalizada en nuestro servidor privado basado en la nube, con la seguridad de que solo vos podrás acceder a ella.

    Aplicaciones avanzadas con muchos servicios especializados para hoteles

    Las aplicaciones avanzadas se componen de una creciente biblioteca de aplicaciones. Con la tecnología Android, las aplicaciones se ejecutan con mayor fluidez y rapidez, y son más avanzadas que nunca. Personalizadas para hostelería, la información de los huéspedes se elimina de forma segura después de su uso y se impide el acceso a contenido ilegal que puede dañar su negocio.

    Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima

    Ahorrá costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que deseas.

    Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos

    El televisor se puede conectar a descodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del Protocolo Serial Xpress (SXP).

    Philips TV Remote App para un mayor control de los huéspedes

    ¿No te apetece usar el control remoto? Utilizá Philips TV Remote App en tu smartphone o tablet para controlar el televisor, seleccionar las aplicaciones que deseas abrir y acceder a SmartInfo. Disponible como descarga gratuita para dispositivos iOS y Android.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Relación de aspecto
      16:9
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      43  pulgadas
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      110  cm
      Pantalla
      LED Full HD
      Resolución de pantalla
      1920 x 1080p
      Brillo
      300  cd/m²
      Mejora de la imagen
      • Perfect Motion Rate de 200 Hz
      • Pixel Plus HD
      Ángulo de visión
      178º (H) / 178º (V)

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (hasta 1080p/60)
      Reproducción de video
      • NTSC
      • PAL
      TV analógico
      PAL
      Reproducción de IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      OS
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Tamaño de la memoria (flash)
      8 GB

    • Características

      Facilidad de uso
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      Servicios digitales
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletexto
      • HbbTV
      • Subtítulos
      Control local
      Control remoto

    • Funciones de hotelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo mediante control de palanca
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Limitación de volumen
      Modo de prisión
      • Modo de seguridad alta
      • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
      Temporizador
      • Temporizador
      • Alarma del despertador
      • Despertador en un canal
      • Sonidos del despertador
      Activar el control
      • Canal
      • Opción
      • Formato de imagen
      • Volumen
      • Estilo de imagen
      Antirrobo
      • Protección antirrobo de la batería
      • Seguro Kensington
      Control de potencia
      • Encendido automático
      • Inicio rápido/ecológico
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Aplicaciones
      • AppControl
      • Aplicaciones basadas en la nube
      • Aplicaciones de Android
      • Philips TV Remote App
      Su marca
      • SmartInfo
      • Logotipo de bienvenida
      • Panel personalizable (HTML)
      • Sistema de IPTV
      • Aplicaciones personalizadas
      • Nombre de la ubicación (ID de GeoNames)
      Reloj
      • Reloj en modo de espera
      • Botón del control remoto que brilla en la oscuridad
      • Reloj en pantalla
      • Reloj externo opcional
      SmartInfo
      • Explorador HTML5
      • Plantillas interactivas
      Clonación y actualización del firmware
      • Clonación inicial al instante
      • Por USB/RF/IP
      CMND & Control
      • Editor de canales sin conexión
      • Editor de ajustes sin conexión
      • Estado del televisor en tiempo real (IP)
      • Gestión remota mediante IP/RF
      • CMND&Crear
      • Gestión de televisores en grupo
      Control
      • Bloqueo de actualización automática de canal
      • Protocolo Serial Xpress
      • API JSON de control de TV -JAPIT
      Servicios integrados
      Pronóstico del tiempo de 5 días
      DRM interactivo
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Generación de ingresos
      MyChoice
      Idiomas
      Control de idioma para los huéspedes
      Control remoto
      • Compatible con banda para el cable
      • Detección de batería baja
      • Bloqueo de tapa de pila del control remoto
      Canales
      • Lista combinada
      • Listas temáticas

    • Funciones de atención médica

      Control
      • Control remoto múltiple
      • Compatible con control remoto para el sector del cuidado de la salud
      • Compatible con sistema de llamada a enfermeras
      Comodidad
      • Salida de audífonos
      • Silenciamiento independiente del altavoz principal
      Seguridad
      • Aislamiento doble clase II
      • Ignición retardada

    • Multimedia

      Compatibilidad con reproducción de video
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Contenedores: AVI, MKV
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      • WMA-PRO (v9 y v10)
      Compatibilidad con formatos de subtítulos
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Formatos de imagen compatibles
      JPG
      Resolución de video en USB suplementaria
      hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
      Conexiones multimedia
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      16 (2 x 8)  W
      Salida de altavoz para baño
      1,5 W mono 8 ohmios
      Altavoces
      • 2,0
      • Proyección inferior
      Funciones de sonido
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Graves dinámicos
      • Dolby MS10

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      CA 220-240 V, 50-60 Hz
      Temperatura ambiente
      0° C a 40° C
      Consumo de energía en modo de espera
      < 0,4W
      Clase de etiqueta energética
      A+
      Potencia de etiqueta energética de la UE
      43  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo ecológico
      Consumo anual de energía
      62  kW·h

    • Accesorios

      Incluidas
      • Soporte con pedestal de sobremesa
      • 2 baterías AAA
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      • Cable de alimentación
      • Control remoto 22AV1505B/12
      Opcional
      • Reloj externo 22AV1120C/00
      • Control remoto para el sector del cuidado de la salud 22AV1109H/12
      • Control remoto de configuración 22AV9573A
      • Control remoto Bluetooth 22AV1507A/12

    • Conectividad inalámbrica

      LAN inalámbrico
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Compatible con mando HID
      • Multicanal
      • Audio inalámbrico (audífonos)
      Wi-FiDirect
      • DirectShare
      • Miracast

    • Conectividad en la parte inferior

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antena
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Salida de audio digital
      Óptico
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Conectividad lateral

      USB2
      USB 3.0
      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Salida de auriculares
      Miniconector

    • Conectividad posterior

      Euroconector
      • RGB
      • CVBS
      Salida de altavoz para baño
      Miniconector
      Componente
      YPbPr + cinch I/D
      Entrada de audio DVI
      Miniconector
      Alimentación externa
      • 12 V/15 W
      • Miniconector
      Control externo
      RJ-48

    • Mejoras de conectividad

      RJ48
      • Entrada/salida de infrarrojos
      • Interfaz Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con un solo botón
      • Modo de espera del sistema
      • Transmisión mediante control remoto
      • control de audio del sistema
      LAN
      Encendido en LAN
      HDMI
      • ARC (todos los puertos)
      • DVI (todos los puertos)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Diseño

      Color
      Plata

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      968  mm
      Altura establecida
      563  mm
      Profundidad establecida
      64/77  mm
      Peso del producto
      9,1  kg
      Ancho establecido (con soporte)
      968  mm
      Altura establecida (con soporte)
      625  mm
      Profundidad establecida (con soporte)
      250  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      10,5  kg
      Compatible con montaje en pared
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Pilas para control remoto
    • Control remoto
    • Folleto de garantía
    • Cable de alimentación
    • Soporte para la mesa
    Badge-D2C

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    • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
    • Philips no garantiza la disponibilidad o continuidad del correcto funcionamiento de las aplicaciones.
    • La memoria disponible real puede ser inferior debido a la configuración predeterminada del dispositivo
    • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
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