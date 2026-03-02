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    Signage Solutions Pantalla de pared para video

    55BDL8107X/00

    Video impresionante

    Lleva las presentaciones y la marca corporativa al siguiente nivel. Con Pure Colour Pro, la pantalla X-Line Videowall de Philips da vida a tu contenido para garantizar el máximo nivel de atención de tu audiencia en cualquier entorno.

    Signage Solutions Pantalla de pared para video

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    Video impresionante

    Inspira a tu equipo y tus huéspedes

    • 55"
    • Retroiluminación LED directa
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Opere, monitoree y mantenga con CMND & Control

    Opere, monitoree y mantenga con CMND & Control

    Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    FailOver garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

    De la sala de espera a la sala de reuniones, nunca se muestra una pantalla en blanco. FailOver permite que la pantalla profesional de Philips cambie automáticamente entre las entradas principal y secundaria, lo que garantiza que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal queda inhabilitada. Simplemente establezca una lista de entradas alternativas para asegurarse de que su negocio esté siempre activo.

    La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

    La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

    Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD52 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.

    Agregue la potencia de procesamiento de Android con un módulo CRD52 opcional

    Integre un sistema en chip (SoC) Android en su pantalla profesional Philips. El módulo CRD52 opcional es un dispositivo OPS que activa la potencia de procesamiento de Android sin necesidad de cables. Simplemente deslice en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para ejecutar el módulo (incluida la alimentación).

    Control de retroiluminación automático de bajo consumo

    Control de retroiluminación automático de bajo consumo.

    Modo de mosaico. Cree videos 4K en mosaico de cualquier tamaño

    Conecte dos o más pantallas profesionales de Philips para crear un video en mosaico sin necesidad de dispositivos externos. Un solo reproductor se encarga del contenido, ya sea que tenga cuatro pantallas o 40. El contenido 4K es totalmente compatible y, si está mostrando ese contenido en cuatro pantallas, obtendrá la mejor resolución punto por punto posible.

    Marcos ultraestrechos. Para imágenes sin distorsiones

    Mejore la calidad de imagen con Pure Color Pro. Ofrezca una mayor luminancia gracias a los ajustes personalizados de temperatura de color y la calibración gamma avanzada; el contenido luce más nítido y radiante para un realismo impresionante con un estallido visual.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      138.7  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      54.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      1920x1080p
      Tamaño del píxel
      0.63 x 0.63 mm
      Resolución óptima
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Brillo
      700  cd/m²
      Colores de la pantalla
      16.7M
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Borroso
      25%

    • Conectividad

      Salida de audio
      Miniconector de 3,5 mm (x1)
      Entrada de video
      • DVI-D (x1)
      • VGA (D-Sub analógico) (x1)
      • DisplayPort 1.3 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      Entrada de audio
      Miniconector de 3,5 mm (x1)
      Otras conexiones
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Sensor térmico
      Salida de video
      DisplayPort 1.3 (x1)
      Control externo
      • Conector de 3,5 mm IR (entrada)
      • LAN RJ45 (x2)
      • Bucle transversal de señal RJ45 (x2)

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Matriz en mosaico
      Hasta 15 x 15
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, brillo bajo
      Bucle transversal de señal
      • DisplayPort
      • RJ45
      Facilidad de instalación
      • Manijas de transporte
      • Inserto inteligente
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Red controlable
      LAN (RJ45)

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 de 10 W (RMS)

    • Potencia eléctrica

      Consumo de energía en modo de espera
      0,5 W
      Clase de etiqueta energética
      G
      Consumo
      EEI lot5 de 134 W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formatos de video
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

    • Dimensiones

      Montaje de inserción inteligente
      100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
      Ancho establecido
      1211.1  mm
      Peso del producto
      23.8  kg
      Altura establecida
      681.9  mm
      Profundidad establecida
      95,3 mm (D con montaje en pared) / 94,3 mm (D con mango)  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      47.68  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      26.85  pulgadas
      Montaje en pared
      400 mm x 400 mm, M6
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)  pulgadas
      Ancho del bisel
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      20-80% (sin condensación)
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      5 - 95 % (sin condensación)

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Almohadilla de separación x3
      • Cable del sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Guía de inicio rápido (x1)
      • Control remoto y baterías AAA
      • Convertidor RJ45/RS232
      • Cable de alimentación
      • Cable DP (x1)
      • Cable RJ45 (x1)
      • Pin de alineación de bordes (x2)
      • (1) Kit de alineación de bordes
      Accesorios opcionales
      • Kit de terminación de bordes superior/inferior: EFK5539
      • Kit de terminación de bordes izquierdo/derecho: EFK5569

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Japonés
      • Polaco
      • Ruso
      • Español
      • Chino simplificado
      • Turco
      • Chino tradicional
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • FCC, clase A
      • RoHS
      • CB

    Badge-D2C

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