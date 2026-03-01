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Philips Signage serie 2000
La serie Philips Signage 2000 lleva la señalización digital de vuelta a lo esencial. Es su pantalla de uso 16/7, elegante y fundamental, diseñada para integraciones sencillas que no requieren funciones innecesarias. Equipada con Android 14, resolución UHD y un brillo de 400 nits.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Con un brillo de 400 cd/m², la serie UHD Philips Signage 2000 está diseñada para un uso de 16/7, lo que la hace ideal para negocios que operan de sol a sol y buscan causar un gran impacto.
Potenciada por Android 14, su pantalla Philips Signage serie 2000 está desarrollada sobre una plataforma profesional que integra conectividad confiable y seguridad de fábrica. Está optimizada para aplicaciones nativas de Android y le permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, eliminando la necesidad de un reproductor multimedia externo.
Extienda la vida útil de su pantalla hacia el futuro con nuestro enfoque modular. Le brindamos la oportunidad de añadir Wi-Fi y Bluetooth mediante el módulo opcional CRD22, así como Philips ScreenShare. Además, mantenemos un firme enfoque en la reutilización, la capacidad de reciclaje y la sostenibilidad, reduciendo la eliminación de residuos electrónicos (WEEE).
Conceptos básicos de FailOver mediante detección de conexión directa de 5 V. Fundamental para aplicaciones comerciales exigentes, el sistema FailOver a través de conexión directa de 5 V le permite a usted configurar una fuente de contenido secundaria que se reproducirá automáticamente en el caso poco probable de que falle la señal del medio principal.
Desbloquee de forma remota la potencia, versatilidad e inteligencia de sus pantallas Philips Signage serie 2000 con Wave. Esta evolucionaria plataforma en la nube le otorga el control total: simplifica la instalación y configuración, permite el monitoreo y control de las pantallas, la actualización de firmware, la gestión de listas de reproducción y la programación de horarios de encendido. Esto le permite ahorrar tiempo, energía y reducir el impacto ambiental.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Reproductor interno
Accesorios
Varios
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