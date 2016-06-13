Muestra a tus huéspedes lo mucho que te importan con este asequible TV profesional. Disfrutarás funciones específicas para hotelería, como una página de bienvenida corporativa, instalación mediante USB y bloqueo de menús y controles.
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Acoge a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada
Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente durante la instalación a través de una imagen de bienvenida en formato .png.
Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida
Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.
USB para reproducción multimedia
Comparte la diversión. Conecta tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.
4K Ultra HD: resolución nunca antes vista
Disfruta la televisión como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de un TV Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.
Una lista combinada de canales analógicos y digitales
Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.
Control de volumen avanzado para evitar molestar a los huéspedes
Con el control de volumen avanzado puedes configurar el volumen de inicio del televisor y predefinir el intervalo de volumen en el que podrá funcionar, lo que impide que se ajuste demasiado alto y así se evita molestar a los huéspedes de habitaciones contiguas.
Evita el uso sin autorización con el bloqueo mediante control local
Si activas o desactivas el bloqueo mediante control local, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante los botones de control, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.
Bloqueo del menú de instalación
Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.
Bajo consumo de energía
Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.