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    TV profesional

    65HFL2859T/12

    Deleita a tus huéspedes

    Muestra a tus huéspedes lo mucho que te importan con este asequible TV profesional. Disfrutarás funciones específicas para hotelería, como una página de bienvenida corporativa, instalación mediante USB y bloqueo de menús y controles.

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    TV profesional

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    Deleita a tus huéspedes

    con una elegancia absoluta

    • Studio de 65"
    • 4K Ultra HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    Acoge a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada

    Acoge a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada

    Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente durante la instalación a través de una imagen de bienvenida en formato .png.

    Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida

    Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida

    Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.

    USB para reproducción multimedia

    USB para reproducción multimedia

    Comparte la diversión. Conecta tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

    4K Ultra HD: resolución nunca antes vista

    Disfruta la televisión como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de un TV Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

    Una lista combinada de canales analógicos y digitales

    Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

    Control de volumen avanzado para evitar molestar a los huéspedes

    Con el control de volumen avanzado puedes configurar el volumen de inicio del televisor y predefinir el intervalo de volumen en el que podrá funcionar, lo que impide que se ajuste demasiado alto y así se evita molestar a los huéspedes de habitaciones contiguas.

    Evita el uso sin autorización con el bloqueo mediante control local

    Si activas o desactivas el bloqueo mediante control local, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante los botones de control, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.

    Bloqueo del menú de instalación

    Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.

    Bajo consumo de energía

    Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Relación de aspecto
      16:9
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      65  pulgadas
      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      164  cm
      Pantalla
      LED 4K Ultra HD
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160p
      Brillo
      350  cd/m²
      Relación de contraste (típica)
      4.000
      Ángulo de visión
      178º (H) / 178º (V)

    • Resolución de pantalla compatible

      HDMI
      Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
      Sintonizador
      • T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
      • Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
      USB
      • HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
      • Otros: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz

    • Sintonizador/recepción/transmisión

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (hasta 2160p/60)
      TV analógico
      • PAL
      • SECAM

    • Características

      Facilidad de uso
      • Estilo de imagen
      • Estilo de sonido
      Servicios digitales
      • Subtítulos
      • Teletexto
      • MHEG
      • Now&Next
      • 8d EPG
      Control local
      Teclado (6 perillas)

    • Funciones de hotelería

      Modo de hotel
      • Bloqueo mediante control local
      • Bloqueo del menú
      • Bloqueo del menú de instalación
      • Limitación de volumen (incl. HP)
      Modo de prisión
      • Modo de seguridad alta
      • TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
      Temporizador
      • Temporizador
      • Alarma del despertador
      Activar el control
      • Fuente/canal
      • Estilo de imagen
      • Volumen (incl. HP)
      Antirrobo
      Seguro Kensington
      Control de potencia
      Inicio rápido/ecológico
      Su marca
      Logotipo de bienvenida
      Clonación y actualización del firmware
      • mediante USB
      • Clonación inicial al instante
      Control
      Bloqueo de actualización automática de canal
      Control remoto
      • Compatible con banda para el cable
      • Bloqueo de tapa de pila del control remoto
      Canales
      • Lista combinada
      • Editor de canales sin conexión

    • Funciones de atención médica

      Control
      Control remoto múltiple
      Comodidad
      Salida de audífonos

    • Multimedia

      Compatibilidad con reproducción de video
      • Contenedores: AVI, MKV
      • Formatos: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • HEVC
      • TS
      Formatos de música compatibles
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 hasta v9.2)
      Compatibilidad con formatos de subtítulos
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      Formatos de imagen compatibles
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      Resolución de video en USB suplementaria
      hasta 1920 x 1080p a 30 Hz
      Conexiones multimedia
      USB

    • Audio

      Potencia de salida de sonido
      16 (2 x 8)  W
      Altavoces
      • 2,0
      • Proyección inferior
      Funciones de sonido
      • Ecualizador
      • Balance
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Graves dinámicos
      • Dolby MS10

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      CA 220-240 V, 50-60 Hz
      Temperatura ambiente
      5° C a 45° C
      Consumo de energía en modo de espera
      < 0,3 W
      Clase de etiqueta energética
      A+
      Potencia de etiqueta energética de la UE
      118  W
      Funciones de ahorro de energía
      Modo ecológico
      Consumo anual de energía
      172  kW·h

    • Accesorios

      Incluidas
      • Control remoto 22AV1407A/12
      • 2 baterías AAA
      • Soporte con bordes
      • Folleto de garantía
      • Folleto legal y de seguridad
      Opcional
      Control remoto de configuración 22AV9573A

    • Conectividad inferior

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      Antena
      IEC-75
      Salida de audio digital
      Óptico
      Entrada VGA
      15 pines D-sub

    • Lado de conectividad

      USB2
      USB 2.0
      Ranura de interfaz común
      CI+ 1.3
      HDMI2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      Salida de auriculares
      Miniconector

    • Conectividad posterior

      Euroconector
      • CVBS
      • RGB
      • SVHS
      Componente
      YPbPr + cinch I/D
      entrada AV
      CVBS compartida con YPbPr
      USB1
      USB 2.0

    • Mejoras de conectividad

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Reproducción con un solo botón
      • Modo de espera del sistema
      • Transmisión mediante control remoto

    • Diseño

      Color
      Negro

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1460  mm
      Altura establecida
      838  mm
      Profundidad establecida
      50  mm
      Peso del producto
      36,9  kg
      Ancho establecido (con soporte)
      1460  mm
      Altura establecida (con soporte)
      903  mm
      Profundidad establecida (con soporte)
      345  mm
      Peso del producto (+ soporte)
      37.5  kg
      Compatible con montaje en pared
      • M6
      • 400 x 400 mm

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Pilas para control remoto
    • Control remoto
    • Soporte para la mesa
    • Folleto de garantía
    Badge-D2C

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    • La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
    • Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
    • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
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