Visibilidad nítida en todas las condiciones de iluminación

Mantenga la visibilidad de día y de noche con las pantallas H-Line de Philips de gran brillo. La sorprendente claridad y contraste hacen que esta sea la solución perfecta para mostrar contenido atractivo en ventanas y ubicaciones con más luz. Desde aeropuertos hasta centros comerciales y mucho más.