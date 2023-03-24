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Visibilidad nítida en todas las condiciones de iluminación
Mantenga la visibilidad de día y de noche con las pantallas H-Line de Philips de gran brillo. La sorprendente claridad y contraste hacen que esta sea la solución perfecta para mostrar contenido atractivo en ventanas y ubicaciones con más luz. Desde aeropuertos hasta centros comerciales y mucho más.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.
Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.
Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente el contenido de respaldo en pantalla en el caso poco probable de una falla del reproductor multimedia. Simplemente seleccione una conexión de entrada principal y una conexión a FailOver, y estará listo para recibir la protección instantánea del contenido.
Integre un sistema en chip (SoC) Android en su pantalla profesional Philips. El módulo CRD50 opcional es un dispositivo OPS que activa la potencia de procesamiento de Android sin necesidad de cables. Simplemente deslice en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para ejecutar el módulo (incluida la alimentación).
Manejo térmico mejorado, paneles de cristal líquido de alta Tni y sensores térmicos integrados para hacer frente a altas temperaturas ambiente. El brillo de la pantalla llega hasta 2500 cd/m² para condiciones de iluminación ambiental elevada. Polarizador de pantalla compatible con lentes de sol polarizados para mejorar la visibilidad del contenido.
Las pantallas digitales orientadas a las calles con alto brillo impulsan la atención en cualquier condición de iluminación, lo que aumenta la exposición de la tienda y atrae a los clientes. Brillo espectacular de hasta 3000 cd/m² que garantiza una alta visibilidad y una calidad de imagen pura, incluso en condiciones de luz ambiental extremas.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Accesorios
Varios
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