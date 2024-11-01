Términos de búsqueda

    Brilliance BDL4230E Signage Display

    BDL4230E/00

    Este producto ya no está disponible

    Brilliance BDL4230E Signage Display

    Productos similares

    Ver todos los Sin asignar

    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

    Diseñado para utilizar todos los días y a toda hora

    Diseñado para utilizar todos los días y a toda hora

    Ya que el comercio nunca descansa, nuestras pantallas de señalización están diseñadas para utilizarlas todos los días y toda hora. Puede contar con la máxima confiabilidad en todos los modelos de esta línea gracias a sus elementos de nivel superior y que le aseguran una mayor calidad.

    Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

    Esta pantalla LCD cuenta con una avanzada tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

    Cumple con los estándares RoHS para el cuidado del medioambiente

    Las pantallas Philips se diseñan y fabrican de conformidad con estrictas normas que limitan las sustancias peligrosas (RoHS), y restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el medioambiente.

    Administración y configuración remotas por medio de RS232

    La Administración remota le permite al usuario controlar y ajustar la pantalla a distancia por medio del protocolo RS232. Utilizando los comandos CEC, usted puede tener control total de todas las exhibiciones en su red de señalizadores en cualquier momento.

    Conector inteligente en la parte trasera para colocar una computadora pequeña

    Las computadoras profesionales están dentro de las instalaciones de señalización más públicas y, a menudo, incrementan su profundidad total debido al tamaño de la pantalla y crean enredos de cables. Es por esto que hemos diseñado esta pantalla con un conector inteligente en la parte trasera que es ideal para la integración de una computadora de tamaño más pequeño. Además, el sistema de gestión de cables es la solución perfecta para mantener tus cables ordenados y un aspecto profesional.

    Badge-D2C

    Obtener asistencia técnica para este producto

    Encuentra consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información de seguridad y cumplimiento.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    Suscríbase

    Reciba nuestro newsletter

    Descubrir

    MyPhilips

    Registrarse para obtener
    beneficios exclusivos

    Suscribite a nuestro boletín

    Promociones y cupones exclusivos

     

    Lanzamientos de productos

    Consejos y Tips

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.