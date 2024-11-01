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Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Ya que el comercio nunca descansa, nuestras pantallas de señalización están diseñadas para utilizarlas todos los días y toda hora. Puede contar con la máxima confiabilidad en todos los modelos de esta línea gracias a sus elementos de nivel superior y que le aseguran una mayor calidad.
Esta pantalla LCD cuenta con una avanzada tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.
Las pantallas Philips se diseñan y fabrican de conformidad con estrictas normas que limitan las sustancias peligrosas (RoHS), y restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el medioambiente.
La Administración remota le permite al usuario controlar y ajustar la pantalla a distancia por medio del protocolo RS232. Utilizando los comandos CEC, usted puede tener control total de todas las exhibiciones en su red de señalizadores en cualquier momento.
Las computadoras profesionales están dentro de las instalaciones de señalización más públicas y, a menudo, incrementan su profundidad total debido al tamaño de la pantalla y crean enredos de cables. Es por esto que hemos diseñado esta pantalla con un conector inteligente en la parte trasera que es ideal para la integración de una computadora de tamaño más pequeño. Además, el sistema de gestión de cables es la solución perfecta para mantener tus cables ordenados y un aspecto profesional.
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