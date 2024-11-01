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Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Ya que el comercio nunca descansa, nuestras pantallas de señalización están diseñadas para utilizarlas todos los días y toda hora. Puede contar con la máxima confiabilidad en todos los modelos de esta línea gracias a sus elementos de nivel superior y que le aseguran una mayor calidad.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Desarrollada por el mercado de la señalización digital, la ranura Open Pluggable Specification (OPS) está diseñada para realizar cambios o actualizar tu reproductor multimedia de forma sencilla. Solo tenés que conectar el reproductor multimedia a la pantalla. No importa si tenés un reproductor multimedia de gama baja, media o alta, OPS es totalmente compatible, ofreciéndote un TCO menor en un plazo más largo.
Esta pantalla LCD cuenta con una avanzada tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.
La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Podés configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.
La Administración remota le permite al usuario controlar y ajustar la pantalla a distancia por medio del protocolo RS232. Utilizando los comandos CEC, usted puede tener control total de todas las exhibiciones en su red de señalizadores en cualquier momento.
Conectá varias pantallas para crear una pared de video de hasta 150 pantallas mediante el sistema en cadena VGA para mejorar la experiencia visual. Sin necesidad de hardware adicional, son tan sencillas de instalar como atractivas para el público.
Las pantallas Philips se diseñan y fabrican de conformidad con estrictas normas que limitan las sustancias peligrosas (RoHS), y restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el medioambiente.
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