Términos de búsqueda

    BDL4651VH LCD monitor

    BDL4651VH/00

    Este producto ya no está disponible

    BDL4651VH LCD monitor

    Productos similares

    Ver todos los Sin asignar

    SmartPower para ahorrar energía

    SmartPower para ahorrar energía

    La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

    Diseño moderno con marco delgado

    Su diseño de marco delgado añade estilo al aspecto de una pantalla pública y permite que se adapte a cualquier entorno. Además, este diseño es ideal para paredes de video en mosaico.

    Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

    Esta pantalla LCD cuenta con una avanzada tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

    Cumple con los estándares RoHS para el cuidado del medioambiente

    Las pantallas Philips se diseñan y fabrican de conformidad con estrictas normas que limitan las sustancias peligrosas (RoHS), y restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el medioambiente.

    El sensor de temperatura controla el estado de la pantalla

    Esta pantalla publicitaria contiene un sensor de temperatura que monitorea el estado interno. Si la temperatura interna sobrepasa los parámetros predeterminados, dos ventiladores internos se activan automáticamente para que la pantalla alcance la temperatura normal.

    Conector inteligente en la parte trasera para colocar una computadora pequeña

    Las computadoras profesionales están dentro de las instalaciones de señalización más públicas y, a menudo, incrementan su profundidad total debido al tamaño de la pantalla y crean enredos de cables. Es por esto que hemos diseñado esta pantalla con un conector inteligente en la parte trasera que es ideal para la integración de una computadora de tamaño más pequeño. Además, el sistema de gestión de cables es la solución perfecta para mantener tus cables ordenados y un aspecto profesional.

    La función de zoom mejorada admite la aplicación en paneles de mosaico.

    La función de zoom interna permite la implementación fácil de una matriz de pared de vídeo, sin necesidad de adquirir equipo externo costoso. Al admitir distintas configuraciones, la creación de una asombrosa pared es más simple que nunca.

    Badge-D2C

    Obtener asistencia técnica para este producto

    Encuentra consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información de seguridad y cumplimiento.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    Suscríbase

    Reciba nuestro newsletter

    Descubrir

    MyPhilips

    Registrarse para obtener
    beneficios exclusivos

    Suscribite a nuestro boletín

    Promociones y cupones exclusivos

     

    Lanzamientos de productos

    Consejos y Tips

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.