Conector inteligente en la parte trasera para colocar una computadora pequeña

Las computadoras profesionales están dentro de las instalaciones de señalización más públicas y, a menudo, incrementan su profundidad total debido al tamaño de la pantalla y crean enredos de cables. Es por esto que hemos diseñado esta pantalla con un conector inteligente en la parte trasera que es ideal para la integración de una computadora de tamaño más pequeño. Además, el sistema de gestión de cables es la solución perfecta para mantener tus cables ordenados y un aspecto profesional.