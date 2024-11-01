BDL4681XU/00
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Su diseño de marco delgado añade estilo al aspecto de una pantalla pública y permite que se adapte a cualquier entorno. Además, este diseño es ideal para paredes de video en mosaico.
Las computadoras profesionales están dentro de las instalaciones de señalización más públicas y, a menudo, incrementan su profundidad total debido al tamaño de la pantalla y crean enredos de cables. Es por esto que hemos diseñado esta pantalla con un conector inteligente en la parte trasera que es ideal para la integración de una computadora de tamaño más pequeño. Además, el sistema de gestión de cables es la solución perfecta para mantener tus cables ordenados y un aspecto profesional.
Esta pantalla publicitaria contiene un sensor de temperatura que monitorea el estado interno. Si la temperatura interna sobrepasa los parámetros predeterminados, dos ventiladores internos se activan automáticamente para que la pantalla alcance la temperatura normal.
Disfruta de una imagen más nítida en zonas muy luminosas del ambiente gracias al panel de 700 nits. La audiencia puede disfrutar de una mejor calidad de imagen en lugares alejados de la luz solar directa, pero con más iluminación que la habitual, lo que optimiza la experiencia de visualización.
La función de zoom interna permite la implementación fácil de una matriz de pared de vídeo, sin necesidad de adquirir equipo externo costoso. Al admitir distintas configuraciones, la creación de una asombrosa pared es más simple que nunca.
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.