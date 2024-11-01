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    BDL5545E LCD monitor

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    Ranura Open Pluggable Specification (especificación abierta de conexión)

    Desarrollada por el mercado de la señalización digital, la ranura Open Pluggable Specification (OPS) está diseñada para realizar cambios o actualizar tu reproductor multimedia de forma sencilla. Solo tenés que conectar el reproductor multimedia a la pantalla. No importa si tenés un reproductor multimedia de gama baja, media o alta, OPS es totalmente compatible, ofreciéndote un TCO menor en un plazo más largo.

    DisplayPort para una compatibilidad más rápida con los gráficos

    Disfrutá de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir videos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.

    Diseño moderno con marco delgado

    Su diseño de marco delgado añade estilo al aspecto de una pantalla pública y permite que se adapte a cualquier entorno. Además, este diseño es ideal para paredes de video en mosaico.

    Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

    Esta pantalla LCD cuenta con una avanzada tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.

    Conector inteligente en la parte trasera para colocar una computadora pequeña

    Las computadoras profesionales están dentro de las instalaciones de señalización más públicas y, a menudo, incrementan su profundidad total debido al tamaño de la pantalla y crean enredos de cables. Es por esto que hemos diseñado esta pantalla con un conector inteligente en la parte trasera que es ideal para la integración de una computadora de tamaño más pequeño. Además, el sistema de gestión de cables es la solución perfecta para mantener tus cables ordenados y un aspecto profesional.

    La función de zoom mejorada admite la aplicación en paneles de mosaico.

    La función de zoom interna permite la implementación fácil de una matriz de pared de vídeo, sin necesidad de adquirir equipo externo costoso. Al admitir distintas configuraciones, la creación de una asombrosa pared es más simple que nunca.

    Administración y configuración remotas por medio de RS232

    La Administración remota le permite al usuario controlar y ajustar la pantalla a distancia por medio del protocolo RS232. Utilizando los comandos CEC, usted puede tener control total de todas las exhibiciones en su red de señalizadores en cualquier momento.

    Varias funciones. Un solo cable

    Tomá el control total de tu pantalla ejecutando comandos operacionales y la señal de video a través de un solo cable HDMI. Esta exclusiva función hace que sea más fácil y cómodo garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la pantalla. Los comandos del control de productos electrónicos de consumo (CEC, del inglés Consumer Electronics Control) hacen que encontrar información importante acerca de la pantalla sea un juego de niños.

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