BDL5585XL/00
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La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.
Creá una pared de video de hasta 150 pantallas en configuraciones 15 x 10 con una cadena DVI. Conectá el puerto de salida DVI a otra pantalla y tendrás una de las paredes de video más espectaculares que existen.
Disfruta de una mayor uniformidad de la luz con retroiluminación LED directa, que ofrece aún un mayor contraste. Unos blancos más puros amplían más la gama de color y mejoran el modo en que se plasma en pantalla, para que disfrutes más de la experiencia de visionado. Y, como consume mucha menos energía, tu huella de carbono será también inferior.
Tomá el control total de tu pantalla ejecutando comandos operacionales y la señal de video a través de un solo cable HDMI. Esta exclusiva función hace que sea más fácil y cómodo garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de la pantalla. Los comandos del control de productos electrónicos de consumo (CEC, del inglés Consumer Electronics Control) hacen que encontrar información importante acerca de la pantalla sea un juego de niños.
La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Podés configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.
Disfrutá de imágenes nítidas gracias a la compatibilidad con los gráficos de banda ancha de DisplayPort. Además de transmitir videos de alta definición, el DisplayPort también transmitirá audio, por lo que elimina la necesidad de cables adicionales.
Las computadoras profesionales están dentro de las instalaciones de señalización más públicas y, a menudo, incrementan su profundidad total debido al tamaño de la pantalla y crean enredos de cables. Es por esto que hemos diseñado esta pantalla con un conector inteligente en la parte trasera que es ideal para la integración de una computadora de tamaño más pequeño. Además, el sistema de gestión de cables es la solución perfecta para mantener tus cables ordenados y un aspecto profesional.
Esta pantalla LCD cuenta con una avanzada tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Reproduce imágenes nítidas y estables con escaneo progresivo, un nivel de brillo óptimo y colores excelentes para una mejor experiencia de visualización.
Disfruta de una imagen más nítida en zonas muy luminosas del ambiente gracias al panel de 700 nits. La audiencia puede disfrutar de una mejor calidad de imagen en lugares alejados de la luz solar directa, pero con más iluminación que la habitual, lo que optimiza la experiencia de visualización.
La función de zoom interna permite la implementación fácil de una matriz de pared de vídeo, sin necesidad de adquirir equipo externo costoso. Al admitir distintas configuraciones, la creación de una asombrosa pared es más simple que nunca.
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