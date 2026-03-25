The future of healthcare is not about machines, but about humanity

Empatía en la era de la IA

Vivimos en un momento en el que casi cualquiera puede generar un prototipo en minutos. La inteligencia artificial ha democratizado la creación. La habilidad técnica ya no es el factor diferenciador. La empatía sí lo es.

La IA puede generar ideas. No puede sentir el miedo antes de una resonancia magnética. No puede percibir el agotamiento en una sala hospitalaria. No puede juzgar por sí sola los dilemas éticos. La empatía, el criterio y la responsabilidad se están convirtiendo en nuestras verdaderas ventajas competitivas. Para nosotros, esto significa trabajar hacia atrás, comenzando por las necesidades reales del cliente. No se trata de la funcionalidad ni del problema, sino de la experiencia humana.

Un ejemplo poderoso de este enfoque, muy cercano a mi corazón, es lo que hicimos con la resonancia magnética pediátrica. Las investigaciones muestran que hasta el 45% de los niños necesitan sedación para completar el examen debido al miedo. En lugar de centrarnos únicamente en optimizar la máquina, rediseñamos la experiencia. Por ejemplo, creamos el “Kitten Scanner”, una versión en miniatura del equipo donde los niños “juegan” a realizar el examen, incluyendo una aplicación que pueden usar para prepararse en casa. Los niños pasan a formar parte de la historia. Son el héroe, no la víctima. El resultado fue inmediato: menos miedo, menos sedación y mejores resultados clínicos. El avance no fue técnico. Fue emocional.