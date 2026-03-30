ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • para reemplazar la tapa actual
  • para reemplazar la tapa actual

Descontinuado

Viva CollectionTapa para juguera

CP9364/01

para reemplazar la tapa actual
El orificio de entrada extragrande de 75 mm le permite exprimir incluso frutas y verduras de gran tamaño, como manzanas, zanahorias y remolachas, sin tener que cortarlas previamente.
Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Viva Collection

Viva Collection
Juguera

HR1855/70

para reemplazar la tapa actual

  • plástico

  • Transparente

Renueve el producto fácilmente con piezas originales de Philips

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con los repuestos de Philips para el consumidor. Todos cuentan con la garantía de calidad Philips.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.