Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Accesorios para el hogar
Todas las series
Viva Collection Tapa para juguera
Descontinuado
Asistencia
CP9364/01
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
El orificio de entrada extragrande de 75 mm le permite exprimir incluso frutas y verduras de gran tamaño, como manzanas, zanahorias y remolachas, sin tener que cortarlas previamente.
Viva CollectionJuguera
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.