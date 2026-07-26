ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Viva Collection Tapa para juguera

Descontinuado

Asistencia

Viva CollectionTapa para juguera

CP9364/01

Viva Collection Tapa para juguera

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

El orificio de entrada extragrande de 75 mm le permite exprimir incluso frutas y verduras de gran tamaño, como manzanas, zanahorias y remolachas, sin tener que cortarlas previamente.

  • PDF archivo
  • 26 July 2026

Piezas y accesorios

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.